Mali: À Gao, l'électricité revient petit à petit

Au Mali, l'électricité revient petit à petit dans la ville de Gao. La première ville du Nord, près de 370 000 habitants, était totalement privée de courant depuis le 8 mars dernier, il y a presque deux semaines, en raison d'un important incident technique sur les infrastructures de l'EDM, la compagnie nationale d'électricité. Mais depuis ce 20 mars 2024 au soir, la situation s'améliore doucement.

« L'électricité est arrivée brusquement chez moi vers 16h30. Elle est repartie à 19h35. » Cet habitant de Gao, aussi surpris que soulagé, attend à présent de voir ce que réservent les heures et jours à venir.

Sollicitées par RFI, ni la direction à Gao de l'Énergie du Mali (EDM), ni la municipalité, ni le gouvernorat, n'ont donné suite, mais selon les informations recoupées auprès de plusieurs sources locales, des techniciens travaillent d'arrache-pied à la fois pour réparer les anciens générateurs de l'EDM et mettre en fonction les nouveaux, reçus fin décembre.

Programme de distribution par tranches

Un programme de distribution par tranches - deux fois quatre heures, soit huit heures par jour -, en alternance entre les quartiers, a été établi. S'il est respecté, la distribution d'électricité sera même meilleure qu'avant la panne générale d'il y a deux semaines. Les habitants de Gao se contentaient alors de trois à quatre heures d'électricité quotidiennes.

%

« Chez moi, le courant est venu à midi, mais il est reparti dès 13h », tempère un autre habitant. Toutes les personnes jointes dans la ville se réjouissent néanmoins déjà de l'amélioration constatée.

Après douze jours de coupure totale, le retour progressif de l'électricité va soulager le quotidien des habitants, en cette période de carême et de forte chaleur. Elle va aussi permettre la reprise de nombreuses activités économiques, notamment chez les petits commerçants et artisans ne disposant pas de panneaux solaires ou de générateurs individuels. « C'est important pour les soudeurs ou pour les femmes qui vendent de la glace et des jus, et même dans les bureaux, relève un notable de Gao. Avec cette coupure générale, on a senti l'absence du minimum qui existait avant ».

Les habitants espèrent à présent que ces quelques heures d'électricité retrouvée sont le début d'une véritable dynamique : « On voudrait avoir de l'électricité toute la journée, mais c'est un bon début si ça dure. »

Marché réaménagé

Autre bonne nouvelle : début février, le marché central de Gao avait été ravagé par un incendie accidentel. Les commerçants ont enfin pu le réinvestir, début de la période de ramadan, il y a une dizaine de jours. Selon les commerçants joints par RFI, le site a été réaménagé de manière temporaire par la mairie. En attendant des réparations plus solides, prévues d'ici à trois à quatre mois, les activités ont pu reprendre. « Nous avons retrouvé nos places, témoigne un commerçant. On espère qu'ils vont vite tout réparer, mais ils nous ont déjà soutenus et nous les en remercions ».