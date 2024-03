Burkina Faso: Forte somme d'argent emportée dans le braquage d'un domicile à Ouaga - Il faut éviter de prêter le flanc

C'est un choc qui peut marquer toute une vie. Un traumatisme qu'on oublie difficilement et qui reste gravé dans la mémoire comme un souvenir douloureux. En effet, perdre une centaine de millions de F CFA, ce sont des espoirs douchés, des projets anéantis et des rêves brisés.

C'est malheureusement l'expérience douloureuse vécue par un habitant de la ville de Ouagadougou qui a été dépouillé par des voleurs. Selon la Police nationale qui donne l'information, cette personne a été dépossédée de 155 850 000 F CFA à son domicile, par des braqueurs courant janvier 2024, dans un quartier de la capitale burkinabè.

C'est donc tout impuissant, pistolet sur la tempe, que le malheureux a été contraint de donner cette somme astronomique aux bandits qui, sans doute, se frottent les mains après leur forfait. C'est un véritable gâchis, surtout que cet argent tombe dans de mauvaises mains, des personnes dont la seule activité est de ruiner les espoirs des autres, les plongeant dans la détresse et la désolation.

Cet incident est des plus regrettables, et la victime peut s'en mordre les doigts d'autant que cette scène malheureuse pouvait être évitée. En effet, dans ce 21e siècle, au-delà des établissements bancaires qui ne vivent que de cela, la révolution numérique, à travers le système de mobile money, offre les moyens les plus simples pour sécuriser son argent sans forcément exposer sa vie et celle de ses proches.

C'est pourquoi, moi fou, sans vouloir en rajouter à la douleur déjà assez grande de l'infortuné, j'ai du mal à m'expliquer qu'on peut garder autant d'argent par-devers soi dans un pays de galère où les voleurs, même les plus dangereux et impitoyables, écument les rues malgré les nombreuses opérations de sécurisation menées par les forces de sécurité intérieure.

« J'invite les uns et les autres à la prudence et au respect des consignes sécuritaires »

C'est dire si cette habitude de se promener avec de l'argent liquide ou de le garder à domicile ou au lieu de travail, est des plus imprudentes. C'est même prêter le flanc à ces voleurs toujours aux aguets et prompts à bondir sur leur proie. Cette attitude est suicidaire, parce que ces bandits armés n'ont aucune pitié et sont prêts à tout, jusqu'à tuer, pour parvenir à leur funeste dessein.

En tout état de cause, j'invite les uns et les autres à la prudence et surtout au respect des consignes sécuritaires que les forces de l'ordre ne se lassent de rappeler aux populations pour leur propre sécurité. Il s'agit, entre autres, d'éviter d'emprunter, la nuit tombée, des voies non éclairées, de sortir à certaines heures de la nuit, de s'assurer que l'on n'est pas suivi quand on quitte le boulot pour la maison. Il faut surtout éviter de garder par- devers soi de l'argent liquide d'une certaine quantité. Et nul besoin de rappeler qu'il existe des banques pour garder et sécuriser cet argent. Et elles sont la voie la plus sûre, à moins que cet argent ne soit d'origine douteuse !