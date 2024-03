Maroc: Les SRM un levier de modernisation du secteur de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement (M. El Habti)

Bouarfa — Les Sociétés régionales multiservices (SRM) permettront de répondre aux besoins de financement et de modernisation du secteur de distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide, a affirmé jeudi à Bouarfa le gouverneur, directeur des réseaux publics locaux au ministère de l'Intérieur, Mustapha El Habti.

La mise en place de sociétés régionales multiservices dotées de l'autonomie financière répond aux besoins importants dans les domaines de l'investissement et de l'exploitation afin d'éviter une augmentation des tarifs, a souligné M. El Habti qui s'exprimait lors d'une réunion de communication sur la gestion du secteur de distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide au niveau de la province de Figuig.

Dans une présentation sur "le projet de réforme du secteur de distribution de l'eau, de l'électricité et d'assainissement par la création de sociétés régionales multiservices", il a fait observer que la situation actuelle du secteur de la distribution se caractérise notamment par des modes de distribution disparates, une faible couverture dans les zones rurales et des problèmes d'accès aux différents services.

Cette situation ne permet pas de développer le secteur en raison du chevauchement des circuits de distribution, de l'inefficacité des investissements ainsi qu'une distribution inéquitable des services, a-t-il expliqué, relevant à cet égard le besoin urgent d'investissement et de financement dans le secteur.

Evoquant les principaux objectifs de la réforme du secteur de la distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement, M. El Habti a précisé que les SRM permettront principalement de généraliser l'accès à ces services au niveau régional, de réduire les disparités régionales, de garantir une gestion homogène et équitable des services et d'améliorer l'efficacité des dépenses d'investissement et d'exploitation, tout en favorisant une mutualisation des efforts des différents distributeurs.

Il a, dans ce sens, indique que l'investissement total prévu pour les vingt prochaines années dans le secteur dépasse les 200 milliards de dirhams afin de réhabiliter, de renforcer et d'étendre les réseaux existants pour améliorer leur efficacité, garantir la continuité et la qualité des services, et les généraliser dans les zones urbaines et rurales.

D'autre part, M. El Habti a souligné le rôle central du propriétaire du service (collectivités ou groupement de collectivités territoriales), en ce sens qu'il contribue aux côtés de l'État au capital de la société à hauteur de 40 %, en plus de ses missions en termes de contrôle et de suivi de la gestion du service par la société.

Par ailleurs, il a fait remarquer que la création des sociétés régionales multiservices n'entrainera aucune augmentation du tarif de consommation d'eau potable et des frais de raccordement.

Cette rencontre, tenue sous la présidence du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouaad Jamai, s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, ainsi que des élus locaux et des représentants de la société civile.