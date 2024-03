Maroc: Province de Figuig - Rencontre de communication sur la gestion du secteur de distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide

Bouarfa — Une rencontre de communication sur la gestion du secteur de distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide au niveau de la province de Figuig, s'est tenue, jeudi à Bouarfa, dans le sillage de la création des sociétés régionales multiservices.

Tenue sous la présidence du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouaad Jamai, en présence du gouverneur, directeur des réseaux publics locaux au ministère de l'Intérieur, Mustapha El Habti, et du gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, cette réunion a été l'occasion de passer en revue le cadre juridique et institutionnel de la réforme du secteur de distribution de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide, ainsi que les principaux objectifs et l'état d'avancement de ce chantier de réforme.

Dans une allocution à cette occasion, le wali de la région de l'Oriental a souligné que cette réforme s'inscrit en droite ligne des avancées importantes consacrées par la Constitution de 2011 pour impulser la régionalisation avancée, mettre en oeuvre les principes de la bonne gouvernance dans la gestion des services publics, et remédier aux défaillances observées dans la distribution de l'eau potable et aux problèmes entravant la capacité des acteurs actuels à accompagner la demande croissante en termes de services d'eau, d'assainissement liquide et d'électricité et à assurer l'équilibre dans la distribution de ces services au niveau territorial, notamment en milieu rural.

Il a également relevé que ces contraintes et les changements climatiques ont aggravé les problèmes du secteur, ce qui a nécessité la mise en place d'un cadre juridique en harmonie avec le système juridique national relatif à la gestion des services publics et à l'efficacité énergétique, favorisant un nouveau mode de gestion en faveur des collectivités territoriales et de leurs partenaires, par le biais d'entreprises publiques sous forme de sociétés régionales multiservices, permettant de rationaliser les investissements réalisés dans le secteur et de pallier les disparités régionales dans la distribution des services publics y afférents.

L'attribution de la mission de distribution d'eau potable à une société régionale multiservices vise à créer un espace institutionnel favorisant la synergie entre les différents intervenants afin de pallier les chevauchements des champs d'intervention, améliorer l'efficacité des dépenses d'investissement et d'exploitation, réduire les disparités régionales, en particulier entre les zones urbaines et rurales, et rapprocher ces services des citoyens et les généraliser de manière équitable en conférant une dimension territoriale à l'intervention de la société et en optimisant la gestion et la qualité des services fournis, a-t-il poursuivi.

À cet égard, le wali de la région de l'Oriental a souligné que l'intervention de la société régionale multiservices dans le secteur de l'eau se limite à la distribution de l'eau potable aux habitants de la région, sans couvrir les autres domaines d'utilisation de cette ressource vitale, en particulier l'irrigation agricole, précisant qu'il s'agit d'une "société à actionnariat public, et non pas privée".

Parallèlement à la réforme du secteur, de nombreuses mesures ont été prises pour faire face à la vague de sécheresse et garantir l'accès des habitants à l'eau potable au niveau de la région de l'Oriental, en général, et de la province de Figuig, en particulier, ainsi que la programmation de nombreux projets hydrauliques dans la commune de Figuig pour protéger la nappe phréatique, prévenir les inondations des oasis, augmenter la productivité agricole, étendre le périmètre irrigué, et créer des opportunités d'emploi.

De son côté, le gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, a abordé la situation hydrologique et l'évolution des apports pluviométriques et du niveau des nappes phréatiques dans la région, soulignant que le niveau des nappes phréatiques de la ville de Figuig connaît une baisse en raison de l'exploitation excessive des eaux souterraines due à la rareté des précipitations.

Il s'est attardé également sur la carte de la consommation individuelle de l'eau potable à Figuig, notant que le taux de consommation individuelle par jour de cette ressource vitale au niveau des sept Ksours de la commune dépasse largement le taux de consommation quotidien national (70 litres), atteignant même la moyenne de 136 litres dans certains Ksours.

Lors de sa présentation sur la gestion des infrastructures d'eau potable dans la commune, il a évoqué les divers dysfonctionnements observés en termes de distribution d'eau potable, tels que "le tarif forfaitaire", le manque de ressources humaines et l'utilisation de l'eau potable pour l'irrigation agricole. Il a noté que le total des arriérés de paiement des frais de consommation d'eau potable s'élevait, au 31 décembre dernier, à 2.126.214,17 dirhams.

M. Derhem a, en outre, présenté les principaux investissements publics, totalisant 471 millions de dirhams, pour la réalisation de projets visant principalement à préserver la nappe phréatique.

D'autres intervenants parmi les élus locaux et membres de la société civile se sont félicités de la tenue de cette réunion de communication "fructueuse", appelant à redoubler d'efforts pour améliorer la gestion des ressources en eau dans la région.

Après avoir exprimé leurs préoccupations et appréhensions au sujet de la qualité de l'eau et de la salinisation et de l'épuisement des nappes phréatiques en raison de l'utilisation de l'eau potable pour l'irrigation des terres agricoles, ils se sont félicités des différents investissements publics visant à protéger l'oasis contre les inondations, à augmenter le rendement de l'activité agricole, et à étendre le périmètre irrigué, à travers la construction des barrages de Rkiza et Sfisef et la mise en place d'une station de traitement des eaux usées à Figuig.