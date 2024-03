Angola: Plus d'un million de mineurs se livrent à des activités minières illégales

Luanda — Le secrétaire d'État aux Ressources Minérales, Jánio Correa Victor, a révélé jeudi, que le pays compte 1.026.046 (un million vingt-six mille quarante-six) mineurs, pour la plupart étrangers, et 296 dragueurs en situation illégale.

Le responsable s'exprimait à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'approbation, en général, du Projet de loi pour lutter contre l'activité minière illégale, qui prévoit des sanctions pénales allant de trois mois à huit ans de prison.

Le Projet de loi prévoit également des amendes d'un montant de quatre millions de dollars, correspondant à la moitié du montant prévu au paragraphe 2 de l'article 111 du Code minier.

Selon le secrétaire, l'initiative législative de l'Exécutif vise à adapter et à renforcer pénalement la lutte contre l'exercice illégal des activités minières, à classer les délits et les finalités des sanctions, ainsi qu'à établir des cadres pénaux permettant la protection efficace des biens légaux en question, entre autres.

Il a précisé que les types juridiques de délits miniers actuellement en vigueur ne couvrent pas de manière satisfaisante tous les phénomènes qui constituent l'activité minière illégale, justifiant ainsi la création d'un régime juridique spécifique.

%

Selon le rapport de base, de 2018 à 2023, un total de 1 292 affaires pénales liées à des activités minières illégales ont été enregistrées et ont causé des dommages incalculables à l'économie nationale.

L'activité minière illégale génère des impacts néfastes sur l'environnement, la vie humaine, la santé publique, la subsistance des communautés, l'économie et le développement.

Il s'agit d'une activité réalisée à l'aide d'équipements, d'appareils et de produits chimiques dangereux et nocifs pour l'environnement, la santé des personnes qui les manipulent et de la communauté en général et qui est souvent associée au maintien de conflits armés violents, au crime organisé, au terrorisme, au travail infantile et à l'exploitation des enfants, au trafic de drogue et d'armes, mettant ainsi en danger la sécurité de l'État.