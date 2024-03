Ile Maurice: La Mauritius Commercial Bank remporte deux prix prestigieux

La Mauritius Commercial Bank a reçu le Prix de la transaction de l'année 2023 pour le Moyen-Orient et l'Afrique (2023 Deal of the year Award for Middle East and Africa) par Project Finance International, ainsi que le Prix de la transaction d'obligations bancaires/ institutions financières de l'année (Financial Institutions/ Bank Bond deal of the year). Comme le rapportent largement les médias, Maurice s'établit rapidement comme un centre financier international de premier plan (IFC), liant habilement le capital du Golfe aux marchés émergents de l'Afrique, et en tête de ce développement se trouve la Mauritius Commercial Bank (MCB), la principale banque du pays.

Thierry Hebraud, Chief Executive Officer (CEO) de la MCB, a mis en lumière ce qui distingue Maurice et son secteur bancaire, et comment le secteur des services financiers définit son avantage concurrentiel. Il explique que «notre secteur bancaire, qui remonte aux années 1830, est le plus ancien d'Afrique et bénéficie d'une tradition riche en services financiers» et «cette profondeur historique joue un rôle crucial en rendant notre environnement bancaire à la fois robuste et dynamique».

En contribuant de manière significative à la fois aux secteurs de l'emploi et du Produit intérieur brut (PIB), l'activité bancaire dans notre pays est essentielle pour l'économie mauricienne. Le CEO de la MCB souligne le fait que «les prêts domestiques du secteur bancaire de Maurice représentent plus de 60 % du PIB du pays. Un tel niveau d'implication est assez rare, non seulement en Afrique mais aussi à l'échelle mondiale. Cela positionne notre secteur bancaire comme un composant fondamental du cadre économique de Maurice».

Thierry Hebraud observe que Maurice occupe une position géostratégique significative entre l'Afrique et l'Asie, facilitant les transactions transfrontalières et orientant d'importants investissements vers l'Afrique, tout en étant également un investisseur majeur en Inde. Le pays sert de plaque tournante pour les flux financiers, attirant des fonds de capital-investissement. Son secteur bancaire compte des dépôts de non-résidents qui s'élèvent à près du double du PIB du pays.

La MCB joue un rôle crucial dans cette dynamique, en particulier en orientant les flux vers l'Afrique, en collaboration avec des banques africaines et internationales actives sur le continent. «La MCB ouvre la voie à Maurice, servant une clientèle diversifiée composée d'entreprises locales et étrangères, de fonds de capital-investissement et de sociétés panafricaines. Nos services vont des besoins bancaires de routine aux solutions de financement complexes. Nous avons adopté des solutions numériques pour répondre aux exigences des clients internationaux, et sommes aujourd'hui à l'avant-garde des avancées technologiques.»

Thierry Hebraud est un fervent partisan des relations de collaboration et souligne l'importance du développement de plateformes expansives, et est convaincu que notre alliance avec le Dubai International Financial Center (DIFC) et les efforts de financement conjoints avec les banques du Conseil de coopération du Golfe (CCG) soutiendront les initiatives ciblant l'Afrique subsaharienne. Expliquant comment Maurice s'adapte continuellement pour répondre aux demandes évolutives du secteur financier mondial, il note que «notre dévouement à l'innovation et au respect de la réglementation nous positionne de manière unique en tant que passerelle pour les investisseurs du CCG cherchant à investir en Afrique.»