Algérie: Accident de la route - 74 morts et 246 blessés les 10 premiers jours du Ramadhan

ALGER — Les services de la Gendarmerie nationale ont recensé, au niveau de leur territoire de compétence, 74 morts et 246 blessés dans 176 accidents de la route survenus les 10 premiers jours du mois de Ramadhan.

Dans une déclaration à l'APS, jeudi, le responsable de la communication au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeurait la principale cause de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route, précisant que les conducteurs avaient provoqué 102 accidents, dont 31 en raison de l'exces de vitesse, 24 en raison de l'imprudence des conducteurs et 20 en raison du non-respect de la distance de sécurité, tandis que les piétons ont causé 11 accidents.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger avec 14 accidents, suivie de Skikda (10 accidents), Tamanrasset (9 accidents) et Tébessa (8 accidents).

Dans ce cadre, le même responsable a appelé les conducteurs à respecter le code de la route et à éviter la vitesse et les manoeuvres dangereuses, surtout avant la rupture du jeûne et le soir, insistant sur la nécessité pour ceux d'entre eux amenés à faire de longs trajets à prendre le temps de se reposer et à se relayer au volant au bout de 9 heures.