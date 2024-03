Algérie: Les 'Madjalis du Dikr' sont des espaces de savoir et de bienfaisance

ORAN — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a souligné, jeudi à Oran, que les "Madjalis du Dikr" (assemblées de débat et de consultation), qui se sont répandus dans diverses régions du pays, sont des espaces de savoir, de bonté et de bienfaisance qui rassemblent des jeunes, des penseurs et des oulémas.

En visitant la tente érigée pour Madjalis Dikr à la mosquée "El-Wafa" de la ville d'Oran, le ministre a souligné que "ces assemblées constituent une occasion annuelle chaque Ramadhan pour rassembler les jeunes et les penseurs autour d'une table de la connaissance pluridisciplinaire et oeuvrer à diffuser le savoir et l'enseignement des valeurs de bonté et de rectitude".

En inspectant un restaurant de la Rahma dans le quartier "Akid Lotfi" de la même ville, le ministre a affirmé que ce restaurant est l'un des 23 restaurants Rahma gérés par le Conseil "Souboul El Kheirat" de la direction des Affaires religieuses et wakfs de la wilaya d'Oran, et fournit environ 9.300 repas pour l'iftar aux nécessiteux et aux passants.

Par Ailleurs, M. Belmehdi a inauguré, dans le cadre de sa visite dans la wilaya d'Oran, la mosquée "Othmane Ibn Affane" au quartier "Ibn Sina" et une autre au quartier USTO portant le nom du chahid Taleb Abderrahmane.