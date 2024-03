Algérie: Journée mondiale des forêts - Concrétisation de plusieures opérations de reboisement à l'Ouest du pays

ORAN — Des campagnes de reboisement ont été organisées jeudi dans les wilayas de l'Ouest du pays, à l'occasion de la journée mondiale des forêts célébrée le 21 mars de chaque année.

Dans ce cadre, la forêt "Ezzekour" dans la commune de Mamounia (Mascara) a vu la plantation de plus de 3.000 arbustes de pin d'Alep, d'eucalyptus et de chêne liège sur une superficie de 2,8 hectares par la conservation des forêts, en présence du wali, Farid Mohammedi en compagnie des autorités civiles et militaires.

Cette opération a vu la participation d'agents des forêts, des éléments de la sûreté de wilaya, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, des fonctionnaires de plusieurs instances et entreprises publiques, des adhérents d'associations et des citoyens volontaires.

Les autorités de wilaya ont honoré à cette occasion plusieurs retraités du secteur des forêts de la wilaya et la remise de grades à 12 fonctionnaires de la conservation des forêts ayant bénéficié de la promotion de la Direction générale des forêts.

A Tissemsilt, plus de 500 arbustes de cèdres d'Atlas ont été plantés au parc national de Theniet El Had où le wali, Bouzid Fethi a supervisé cette opération en compagnie des autorités locales civiles et militaires et de représentants de la société civile et d'associations.

%

La célébration a donné lieu également à la maison des Jeunes de la commune de Tissemsilt à des activités de nombreux secteurs, notamment les ressources en eau et les forêts.

A Tiaret, le coup d'envoi a été donné pour le lancement des projets de réalisation d'espaces verts à l'intérieur et au sein de 287 écoles primaires réparties dans 36 communes.

Le conservateur des forêts, Abdelkader Achour a souligné lors des explications fournies au wali de Tiaret, Ali Bougherra, lors de sa supervision de l'opération à l'école "Ait Amrane Meziane" au chef-lieu de wilaya, que le cahier de charges de cette opération prévoit la réalisation de reboisement d'espaces vagues à l'intérieur et aux entrées des écoles, les entreprises étant obligées de les prendre en charge pour une durée d'une année complète.

Ce projet devra coûter 62,9 millions DA financés de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, selon la même source.

Des projets similaires seront lancés dans les prochains jours à travers 44 autres écoles des six communes relevant de la wilaya déléguée de Ksar Chellala après l'achèvement des procédures contractuelles.

Le programme de célébration de la journée mondiale des forets a été marquée dans la wilaya de Tiaret par l'exposition de la conservation des forêts du bilan de ses activités de l'exercice écoulé à la forêt de Guertoufa, et l'inspection des travaux de réalisation du jardin public de hai "Mohamed Djehlane" au centre-ville de Tiaret, à l'initiative de plusieurs secteurs et instances. Ce jardin sera prêt dans les prochaines semaines.

Pour sa part, la conservation des forêts de Saïda a organisé une campagne de reboisement visant la plantation de plus de 500 oliviers, platanes et pin d'Alep dans la forêt de Nessissa a dans la commune de Youb.

Les agents de la conservation des forêts, de la protection civile, des associations environnementales, du bureau de wilaya de la Fédération nationale des chasseurs ainsi que des enfants ont participé à cette opération supervisée par le wali de Saïda, Amoumen Mermouri.

Le conservateur par intérim des forêts, Larbi Tougar a souligné que ses services ont enregistré la plantation de plus de 90 000 arbres depuis le lancement de la campagne de reboisement en octobre dernier.

A Naama, des opérations de plantation de plus de 300 arbustes de différentes variétés sont en cours à travers les périmètres de Dhaya Souid (Naama), Sidi Moussa (Ain Benkhelil) outre la mise en terre de 50 arbustes d'Argan au périmètre de Ammar dans la commune de Moghrar, selon le conservateur des forêts de la wilaya, initiateur.

Cette opération a vu la participation des agents des forets, d'éléments de la sûreté nationale, de la protection civile outre des associations et des citoyens.

Cette célébration a été marquée aussi par l'organisation d'une exposition de sensibilisation au siège de la conservation des forêts pour mettre en exergue le rôle des actions de reboisement, des projets de redynamisation du barrage vert dans la lutte contre la désertification et la préservation de l'écosysteme, a souligné le conservateur des forêts par intérim, Rachid Hitache.