Algérie: FIFA Series 2024 - Travail technico-tactique pour le 3ème entraînement des Verts

ALGER — La sélection nationale de football a effectué mercredi soir sa troisième séance d'entraînement au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en prévision de son match face à la Bolivie, vendredi soir (22h00) au stade Nelson-Mandela de Baraki, dans le cadre du tournoi Fifa Séries-2024, prévu en Algérie du 22 au 26 mars, indique la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Une nouvelle séance technico-tactique plus intense cette fois-ci que celle de la veille, en présence de 28 joueurs sur le terrain et sous la conduite du coach national, Vladimir Petkovic et ses assistants.

Pas encore à 100% de ses moyens physiques, le sociétaire de l'Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma a eu droit à un programme d'entraînement spécifique alors que son compère de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui s'est contenté une nouvelle fois d'un travail à la salle de gym.

De son côté, touché par une forte grippe, Houssem Aouar qui n'a pu rallier le regroupement des Verts lundi dernier, est attendu ce jeudi au CTN de Sidi Moussa, alors que le milieu de terrain Ismail Bennacer a quitté le stage dans l'après-midi de mercredi en raison de petites douleurs.

Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de football, Fifa, le tournoi qui regroupera quatre sélections, se déroulera dans deux stades : Nelson Mandela à Alger et le 19-Mai 1956 à Annaba.

Le premier adversaire de l'Algérie sera la Bolivie, représentant l'Amérique du Sud, puis il y aura l'Afrique du Sud, récent demi-finaliste de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire. Le premier match est prévu le 22 mars, au Stade Nelson-Mandela, et le second quatre jours plus tard, le 26 mars, dans le même stade.