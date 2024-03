Burkina Faso: Les autorités annoncent le retrait des permis d'exploitation de mines d'or et de manganèse

Au Burkina Faso, à l'issue du Conseil des ministres du 20 mars 2024, le ministre des Mines, Yacouba Zabré Gouba, a annoncé le retrait des permis des mines industriels d'or d'Inata et de manganèse de Tambao. Ces permis, très convoités, avaient été attribués par des procédures d'entente directe en avril 2023 à la société Afro Turc à l'issue d'un processus qui avait fait débat dans l'espace public.

Pour expliquer le retrait de ces permis, les autorités du Burkina Faso dénoncent le non-règlement des sommes dues par la société. L'entreprise n'a jamais versé les frais d'octroi qui devaient suivre la signature du contrat, a en effet assuré dans sa prise de parole, le ministre des Mines.

Malgré plusieurs relances, et une mise en demeure de 90 jours, la « société ne s'est toujours pas exécutée ».

Investissements

Le montant dû n'est pas précisé. Cependant, les contrats signés l'année dernière s'élevaient à 30 milliards de francs CFA, soit environ 45 millions d'euros actuels.

L'entreprise s'était également engagée à plusieurs milliards d'investissements dans des infrastructures et des bases militaires. Un nouveau processus d'appel d'offres pourrait d'ailleurs permettre de remettre en jeu ces permis particulièrement convoités.

Avec un déficit budgétaire projeté à plus de 6% du PIB pour 2023, et une dette publique s'élevant à plus de 60% du PIB, le retrait de ces permis intervient dans un contexte économique contraint.

Maximiser les ressources

Les autorités burkinabè ont besoin de maximiser leurs ressources. L'or représente près deux tiers des recettes totales d'exportations du pays et contribue à hauteur de 12% du PIB, toujours selon les chiffres officiels. L'or est donc d'autant plus important dans le contexte de prix record de ce métal précieux. Les retombées financières de la mine d'Inata étaient déjà estimées l'année dernière par les autorités à 51 milliards de FCFA, soit plus de 80 millions d'euros.

Pour faire rentrer les devises, le gouvernement multiplie donc les initiatives : construction d'une raffinerie d'or, attribution de nouveaux permis miniers comme celui de Toega, ou encore augmentation de la redevance minière sur la production de l'or.