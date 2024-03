Togo: De l'eau potable presque partout

Le taux de desserte nationale en eau potable devrait atteindre 85% en 2025 et 100% à l'horizon 2030.

'Nous croyons fermement à l'atteinte de cet objectif', a déclaré jeudi Damehame Yark, le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise

La gestion équitable et durable de l'eau peut contribuer à assurer le développement, prévenir les conflits et favoriser la paix et la sécurité.

Outre l'accessibilité, la qualité de l'eau potable est également une préoccupation majeure. La contamination de l'eau par des agents pathogènes et des polluants peut entraîner des maladies hydriques.

Le gouvernement s'efforce d'améliorer l'infrastructure et les services liés à l'eau potable à travers le pays. Cela comprend la construction et la réhabilitation de réseaux d'approvisionnement en eau, le forage de puits, l'installation de points d'eau potable communautaires, et la promotion de bonnes pratiques d'hygiène.

En 2022, les pouvoirs publiés ont alloué plus de 23 milliards de Fcfa à l'approvisionnement en eau potable.