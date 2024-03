Algérie: Mostaganem - 10e édition du Festival culturel local de l'Inchad

MOSTAGANEM — La dixième édition du Festival culturel local de l'Inchad, qui enregistre cette année l'organisation de deux concours de la meilleure troupe inchad (séniors) et "la Petite star d'avenir" (minimes) a été ouverte mercredi soir à Mostaganem, avec la participation de plusieurs figures artistiques et des troupes d'Inchad de différentes wilayas du pays.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle tenue à la Maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" a été marquée par la présentation d'un montage artistique de l'équipe du Festival avec la participation d'une importante chorale, qui ont agrémenté le public avec des madihs, des chants patriotiques et autres abordant la question palestinienne.

"L'accompagnement de ce legs artistique culturel matériel et immatériel a été la principale préoccupation pour le matérialiser dans des idées émergentes et le présenter au monde sous la forme la plus appropriée à travers les festivals culturels locaux d'inchad à Mostaganem, Boussaada, Ouargla, Guelma et Constantine. Cette année nous ne devons pas oublier notre soutien à la cause palestinienne", a souligné la ministre.

A la troisième journée de cette manifestation culturelle, le public aura rendez-vous avec les activités du deuxième concours "Petite star d'avenir" où 8 voix émergentes disputeront les trois prix du concours et l'atelier de réalisation de projets artistiques.

Cette manifestation culturelle, organisée sous le slogan "El Qods est à nous, la Palestine est notre mère, Ghaza est notre terre et Dieu est avec nous", vise à encourager les potentialités artistiques dans ce domaine, à découvrir de jeunes talents et perfectionner leurs compétences et leur formation, ont indiqué les organisateurs.