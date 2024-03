Algérie: Saison de reboisement 2023/2024 - Plantation de plus de 863.000 arbustes de différentes variétés à Alger

ALGER — La directrice des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, Mme Sabrina Hakkar, a fait état, jeudi, de la plantation de plus de 863.000 arbustes de différentes variétés à Alger, et ce, dans le cadre des campagnes de reboisement pour la saison 2023-2024, lancées le 25 octobre dernier et clôturées aujourd'hui, le 21 mars.

Lors d'une cérémonie organisée par la direction des forêts et de la ceinture verte, à l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre et de la Journée arabe de la prévention des risques de catastrophes naturelles, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Mme Hakkar a précisé que les bilans des programmes de plantation dans le cadre du Plan vert, financé à partir du budget de la wilaya pour la saison 2023-2024, ont atteint 780.914 arbustes de différentes variétés, au niveau de plusieurs sites à Alger, y compris Dounia Parc, les bords et rond-points des voies express, le parc urbain d'Oued Smar et les échangeurs routiers.

Les opérations de plantation dans le cadre du programme de reboisement bénévole de la culture environnementale et la plantation de proximité ont connu la participation d'acteurs de la société civile, des autorités locales, d'écoles et d'universités, en sus des corps de sécurité, avec la signature de 65 conventions et la plantation de 82.300 arbustes, a ajouté Mme Hakkar.

La même responsable a souligné que "la pépinière administrative de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger a produit 70.670 arbres de diverses variétés, à l'instar du Pin d'Alep, du cyprès vert, du jasmin, des baies, mûriers et autres.

S'agissant du programme de sensibilisation environnementale pour cette saison, le nombre de sorties sur le terrain a atteint 104 campagnes, en plus de la participation à des programmes de radio et de télévision, à des conférences et à des expositions, a souligné la même responsable.

En marge de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Hamid Bensaâd, du directeur général des forêts et de la ceinture verte, Djamel Touahria, les différentes assemblées populaires et associations signataires de la convention sur la plantation des arbres et le suivi de l'opération d'irrigation durant la période estivale, et la participation au bénévolat pour prévenir les feux de forêts, ont été honorées.