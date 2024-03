Sénégal: Observatoire de la qualité des Services financiers - 207 requêtes enregistrées en 2023

Selon le rapport 2023 de l'Observatoire de la qualité des Services financiers (Oqsf), 207 requêtes ont été enregistrées par la structure. Le rapport fait également état d'un encours de crédit de 600 milliards de Fcfa accordé par les Banques aux Pme sur un objectif de 1800 milliards de Fcfa.

L'Observatoire de la qualité des Services financiers (Oqsf) a rendu public son rapport annuel 2023. Il en ressort que le nombre d'appels sur le numéro vert, des usagers, s'est établi à 207 requêtes en 2023 contre 452 pour l'année 2022. Les requêtes d'informations du public portent principalement sur les services financiers et le dispositif de médiation de l'Observatoire. La tendance à la baisse des requêtes notée sur le numéro vert durant l'exercice 2023 est principalement liée, selon l'Oqsf, aux défaillances techniques imputables à l'opérateur téléphonique.

En termes de résultats consolidés, entre 2010 et 2023, la médiation financière de l'Oqsf a reçu un nombre cumulé de 4.131 dossiers dont 1.555 relevant de la médiation des assurances et 2.576 pour la médiation des banques, des Sfd et de La Poste. Le document fait également état de l'évolution du taux de bancarisation strict (Tbs) à 26 % alors qu'il se situait à 13,0 % en 2012.

Au même moment, le taux de bancarisation élargi (Tbe) a atteint 55 % en 2023, contre 36,5% en 2012. Pour ce qui est du taux global d'utilisation des services financiers (Tusf), il s'est établi à 165 % en 2022 contre 32,07 % en 2010. Cette forte progression, souligne l'Oqsf, est en particulier liée à l'accroissement du taux d'utilisation des services de la monnaie électronique qui ressort à 119,43 % contre 1,44 % en 2010.

Les Pme toujours sous-financées

L'Observatoire de la qualité des services financiers souligne également que l'encours de crédit accordé aux Pme et aux Tpe représente 9% de l'encours global de crédit accordé par les banques, soit près de 600 milliards de Fcfa contre un objectif cible de 1.800 milliards de Fcfa. Ce qui, d'après le rapport, pose, à suffisance, la persistance de la problématique du financement des Pme.

S'agissant des conditions de banque, le taux d'intérêt débiteur moyen pondéré a augmenté en se situant à 6,07 % à fin juin 2023 contre 5,68 % un an auparavant, reflétant ainsi une hausse de 0,39%. Le taux créditeur moyen servi sur les dépôts de la clientèle, quant à lui, s'est également amélioré de 0,24 %, remontant à 5,44 % au deuxième trimestre 2023 pour les comptes à terme contre 5,20 % en glissement annuel.

Plusieurs recommandations à la clé

Après le diagnostic et les résultats, l'Oqsf a formulé un certain nombre de recommandations à partir des différents constats. Pour lui, il y a lieu de consentir des efforts dans la qualité de l'information fournie sur les obligations et droits du client au moment de l'ouverture et tout au long du fonctionnement du compte. Il faut également, d'après la structure, corriger les difficultés de fonctionnement des Gab liées principalement à la récurrence des pannes et à la non-continuité des approvisionnements.

L'Oqsf demande une gestion des frais liés à la délivrance d'attestations d'engagement et d'attestation de non engagement jugés élevés dans l'ensemble. Sans oublier une meilleure prise en charge des retards importants, voire au sentiment de blocage dénoncé régulièrement concernant la délivrance aux clients demandeurs d'attestations d'engagement et d'attestation de non engagement ; ainsi que la lourdeur des pénalités appliquées en cas de remboursement anticipé de crédit et dans certains cas.

Pour le secteur de la Microfinance, l'Oqsf constate le recours à des méthodes de recouvrement de créances qui ne respectent pas les principes de protection des clients, un niveau faible d'implication des sociétaires dans la gestion de leur Sfd. Et surtout l'insuffisance de la qualité de l'information fournie sur les obligations et droits des clients et usagers au moment de l'ouverture et tout au long du fonctionnement du compte.