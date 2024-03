Afrique: Master class sur l'intelligence artificielle - Le Cofeb et Hec Paris outillent les banquiers et financiers africains

Le Centre Ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a organisé, ce 21 mars 2024 avec son partenaire Hec Paris, un master class en ligne sur « l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et financier : opportunités et défis pour les banques africaines ».

Un master class qui s'inscrit dans le cadre du lancement de l'édition 2024 du programme de formation conjoint Bceao-Cofeb/Hec Paris destiné aux cadres et dirigeants de l'écosystème bancaire et financier de l'Uemoa et des autres pays d'Afrique et dont les inscriptions sont en cours et devront être clôturées le 19 avril prochain.

Le Cofeb explique que ce programme constitué de plusieurs thématiques d'actualité et clés dans la recherche d'une nouvelle création de valeur, permet aux dirigeants de s'approprier des référentiels méthodologiques et des outils de tout premier plan, d'acquérir de nouveaux savoir-faire, de renforcer leur impact, pour orchestrer et piloter la dynamique de réussite.

Ce Parcours de formation de haut niveau est porté sur la performance et les compétences permettant aux dirigeants d'être en capacité de cerner l'environnement digital dans toutes ses dimensions. Il met en avant les connaissances relatives aux activités de financements innovants et au développement de Digital business models.

%

Il s'agit, entre autres, de piloter la performance en termes de vision stratégique, de création de valeur et d'engagement ; parcourir les contours stratégiques des nouvelles technologies financières, notamment le développement de Digital business models ; anticiper le développement des crypto-monnaies et l'utilisation de la technologie des registres distribués ; se connecter aux financements nouveaux et innovants ; et mettre en oeuvre la vision stratégique d'une banque.

Marc Israel qui a animé la masterclass est revenu sur les tendances clés de l'Intelligence artificielle (IA) sur les services financiers. Cet expert à Hec Paris et fondateur de la société Aetheis, axée sur les applications de l'IA en Afrique a évoqué l'impact de l'IA générative sur la productivité, expliquant que celle-ci aide à augmenter la productivité du front-office et du back-office mais également et à équilibrer l'augmentation des employés et l'automatisation des tâches (segmentation).

Il a également évoqué le volet collaboration et sécurité des données en ce sens que les acteurs peuvent « tirer parti de l'intelligence artificielle pour partager des données en toute sécurité avec les clients, les partenaires et les régulateurs. Dans ce même registre, Marc Israel a souligné que l'intelligence artificielle peut aider à « améliorer la récupération et le nettoyage des données tout en réduisant la complexité et le temps d'analyse ».

Dans la foulée, M. Israel est revenu sur le rôle de la RegTech (Regulatory technology ou Technologie réglementaire) « au service de la conformité et de l'efficacité ». Cette dernière, à l'en croire, participe à l'atténuation des risques et conformité en temps réel. C'est dire que la RegTech permet « une surveillance et reporting en temps réel (conformité proactive).

Le rôle de la Blockchain aussi a été relevé par M. Israel, avec une « transparence et une sécurité accrue ». En ce sens, il a relevé le suivi en temps réel des transactions, permettant ainsi de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, avec des « pistes d'audit infalsifiables ». La RegTech, selon M. Israel, permet aussi la détection automatique des anomalies, des activités frauduleuses ou non conformes avec une gestion des risques de manière proactive et une assurance de la conformité.

Grâce aux outils de conformité basés sur l'intelligence artificielle, M. Israel a relevé la possibilité de l'intégration, en temps réel, de la conformité réglementaire dans la base de connaissances des institutions, d'obtenir des informations, en temps réel sur les besoins des clients, tout en restant conforme.

M. Marc Israel s'est également prononcé sur les technologies de vérification d'identité basées sur l'intelligence artificielle pour les employés, les partenaires et les clients permettant de sécuriser l'accès aux comptes et la protection contre les menaces liées a l'identité.