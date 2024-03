Algérie: ONM - Développement de plusieurs projets par des compétences algériennes

ALGER — L'Office national de la météorologie (ONM) développe plusieurs projets avec des entreprises locales et des chercheurs d'universités algériennes afin de répondre à ses besoins en matière de surveillance et d'observation, a indiqué jeudi à Alger le Directeur général (DG) de l'Office, Brahim Ihadadene.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie organisée par l'Office au niveau de son siège à l'occasion de la célébration de la Journée météorologique mondiale (23 mars), M. Ihadadene a affirmé que l'ONM fait appel à des compétences nationales au niveau des entreprises ou des universités pour répondre à ses besoins en matière de surveillance et d'observation afin de donner aux citoyens et aux établissements économiques des informations plus précises et fiables sur les conditions météorologiques.

Il a ajouté que le laboratoire relevant de l'Office collabore avec des chercheurs universitaires et des start-up pour lancer de nouveaux instruments de mesure adaptés aux besoins définis selon les spécificités du pays.

Parmi ces projets figure un pluviomètre développé par la start-up relevant de l'incubateur de l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) Inovate Electra Tech (titulaire d'un brevet d'invention de l'Institut national algérien de la propriété industrielle), qui permet d'obtenir des statistiques précises sur la pluviométrie, selon les explications fournies à l'APS par le propriétaire de l'entreprise, Aissa Abdeldjalil Akdif.

Les statistiques obtenues par cet appareil, développé localement avec un taux d'intégration de 80%, permettent de réaliser une étude détaillée sur la pluviométrie à l'échelle nationale, ainsi que des études de faisabilité pour les petits barrages, a ajouté M. Akdif.

La start-up a également développé un appareil de mesure de la pression atmosphérique, avec un taux d'intégration de près de 80%, lequel permet d'améliorer les prévisions météorologiques et d'aider à l'atterrissage des avions en cas de brouillard ou de faible visibilité, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la société DEO Electronique a fabriqué un enregistreur de données météorologiques, qu'elle a commencé à produire dans son usine de Sétif avec un taux d'intégration de 95%, selon les explications fournies par l'ingénieur systèmes intégrés au sein de l'entreprise, Amine Feghoul, qui a souligné que cet appareil était actuellement utilisé par plusieurs sociétés nationales comme Sonatrach, Sonelgaz et l'Algérienne des eaux (ADE).

De plus, l'ONM développe, en collaboration avec le Laboratoire de géo-environnement de l'USTHB, une technique de mesure du niveau de l'eau et de la mer au moyen d'un capteur de distance, selon les explications fournies.

Après avoir rappelé que 2023 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le DG de l'Office national de la météorologie a dit que 2024 risquait d'être encore plus chaude, assurant que son office était prêt à fournir aux citoyens et aux entreprises économiques les informations nécessaires pour éviter les effets du changement climatique.