Algérie: Journée internationale des forêts - Plantation de milliers d'arbustes à l'Est du pays

CONSTANTINE — Plusieurs campagnes de reboisement ont été menées jeudi à travers les wilayas de l'Est du pays, donnant lieu à la plantation de milliers d'arbustes d'essences multiples pour régénérer les espaces naturels et assurer un environnement propice et ce, à l'occasion de la journée internationale des forêts (21 mars de chaque année).

Dans la wilaya de Constantine, plus de 2.500 arbustes d'espèces diverses ont été mis en terre durant la semaine en cours, à travers plusieurs communes à l'occasion de cette journée internationale, a appris l'APS auprès du conservateur local des forêts, Boualam Aoued, qui a indiqué que l'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du wali, Abdelkhalek Sayouda, relatives à l'extension des espaces verts en milieu urbain notamment.

La même conservation a organisé des actions de sensibilisation à l'importance du couvert végétal et du reboisement dans les milieux scolaires et juvéniles en coordination avec les directions de l'éducation, de la jeunesse et des sports et les comités de quartiers, a-t-on indiqué.

Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, 1.000 plants de pins d'Alep et de cyprès ont été mis en terre dans la région montagneuse Chebket Sellaoua dans la commune d'Ain Diss, au cours d'une opération présidée par le wali, Aïssa Aïssat, avec une large participation des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes, de la protection civile et de l'administration pénitentiaire ainsi que des membres des Scouts musulmans algériens (SMA), du Croissant rouge algérien (CRA), d'associations et des citoyens.

Les circonscriptions forestières de la wilaya de Tébessa ont lancé, dans le cadre de la célébration de cette journée sous le slogan "Forêts et innovation: de nouvelles solutions pour un monde meilleur", la plantation de 10.000 arbustes pour la réhabilitation du couvert végétal et forestier de la wilaya et atténuer l'impact des changements climatiques, a indiqué la conservatrice de wilaya des forêts, Asma Bechenina, qui a assuré que les campagnes de reboisement lancées en octobre 2023 se poursuivent encore et ont permis de planter 55.000 arbres d'essences diverses sur un total de 60.000 prévus.

A Guelma, le conservateur des forêts, Boubakeur Ouedi, a indiqué que la campagne de reboisement 2023-2024 a permis de planter plus de 113.000 arbustes à travers les communes de la wilaya.

Dans son exposé fait à la cheffe de l'exécutif local, Houria Aggoune, qui a présidé les activités de célébration des journées internationales des forêts et de l'eau (21 et 22 mars) à la maison de la culture Abdelmadjid Chafaï, le conservateur des forêts a précisé que ce grand nombre d'arbustes a été planté dans les régions forestières et à travers des quartiers, des espaces verts et d'entreprises des 34 communes de la wilaya.

Ces reboisements menés du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024 ont permis, notamment de planter plus de 60.000 arbustes de chênes lièges et d'eucalyptus sur une aire forestière de 200 hectares dans le cadre de la régénération des aires affectés par les incendies.

A Khenchela, le wali Youcef Mahiout a présidé les activités de célébration des journées internationales des forêts et de l'eau, marquées par des portes ouvertes sur le secteur des ressources en eau tenues à la maison de l'environnement et la présentation d'une pièce théâtrale sur la protection de l'environnement par des élèves de l'école primaire "Drahem Mohamed Seghir".

Le wali a honoré les élèves participant au concours final de dessin sur le thème de l'économie de l'eau, avant d'assister dans la région Chaabet El Ghoula à Ain Silène dans la commune d'El Hamma à une manoeuvre de la protection civile simulant la mise en oeuvre du plan d'organisation des secours.

L'occasion a donné lieu à une opération de reboisement de 3.000 arbustes dans la localité Chabor, organisée par la conservation des forêts avec la participation des représentants des différents corps constitués et de la société civile.

A Ouled Djellal, le wali Aïssa Aziz Bouras a présidé en présence des autorités civiles et militaires et la participation du personnel de l'administration pénitentiaire et des associations une opération de plantation de 300 arbustes d'argan et d'oléastre à proximité de l'établissement pénitentiaire du chef-lieu de wilaya.