Algérie: Finances - Plan d'orientation des systèmes d'information de nature à unifier les réseaux et à améliorer la gestion de l'argent public

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a affirmé, jeudi à Alger, que le plan d'orientation stratégique des systèmes d'information du ministère 2024-2028 était de nature à unifier les réseaux numériques du secteur sur un seul site et à améliorer la gestion des finances publiques pour permettre au citoyen de bénéficier de services numériques de qualité.

Intervenant lors d'une journée d'information consacrée au plan mis en place par le ministère, M. Faid a souligné que le plan "constituant un outil pour concrétiser et orienter la transformation numérique du secteur, offrira l'opportunité d'unifier les réseaux utilisés par les différentes directions générales et d'introduire de nouvelles technologies en matière de connexion des services extérieurs, via un seul et unique site".

A travers ce plan, le secteur des Finances "aspire à intégrer tous les systèmes d'information du ministère des Finances et à créer des systèmes économiques pour la finance publique".

En plus de favoriser l'accès du citoyen aux services publics numériques, le programme en question devrait permettre aux fonctionnaires, au niveau national, de gérer leurs systèmes à distance de manière sûre.

Selon le ministre, le plan constitue "le point de départ" de la transition numérique du secteur qui couvrira, dans une première étape, la création d'un data center et la mise à jour de l'infrastructure du réseau interne et externe des équipements et des systèmes d'information en cours d'exécution". Le plan répondra, dans une deuxième étape, aux besoins stratégiques en matière d'assistance à la prise de décision".

Affirmant que le ministère des Finances avait franchi "en peu de temps de grands pas" en termes de numérisation de ses services à travers la mise en place de plateformes et de solutions informatiques au profit des citoyens, M. Faid a mis en exergue les efforts déployés par les services des impôts, des douanes et des Domaines, à cet effet, rappelant la création du data center du ministère des Finances en décembre dernier qui constitue "un pilier stratégique pour les systèmes d'information actuels visant à optimiser les performances du ministère et à appliquer les décisions urgentes et sensibles".

Le ministre a indiqué que la mise en oeuvre de ce plan permettra de développer les modes de gestion des finances publiques, dont les Domaines, les Douanes et les Impôts, mais aussi de renforcer les systèmes d'assistance à la prise de décision et de promouvoir la gouvernance des finances publiques".

Evoquant la sécurité informatique, le ministre a indiqué que ce plan permettra de "mettre en place un cadre précis pour protéger l'espace cybernétique du ministère, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention cybernétique".

Et d'ajouter que ce plan consacre la transition numérique, qui est "une nécessité impérieuse pour une stratégie nationale visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la transparence des performances et à booster la croissance économique", a poursuivi le ministre.

Lors de cette journée d'information, plusieurs cadres du ministère des Finances ont présenté des exposés sur le plan d'orientation stratégique des systèmes informatiques du ministère à l'horizon 2028, qui constitue une solution au "manque de coordination et de vision unifiée qu'ont connus les structures du ministère dans le domaine numérique", d'où l'existence, ces dernières années, d'applications informatiques non interconnectées, ce qui a entravé la mise en place d'un système d'information cohérent, fiable et centralisé, selon les explications fournies.

Selon les intervenants, l'objectif principal du plan est d'atteindre, à moyen et long termes, "un système informatique des finances publiques moderne, cohérent, efficace et conforme aux objectifs stratégiques du ministère des Finances, afin de gérer de manière efficace les finances publiques".