Angola: Le secrétaire du PR défend l'adoption d'un modèle d'administration publique plus libéral

Uíge — Le secrétaire du Président de la République pour la Réforme de l'État, Pedro Fiete, a défendu jeudi, dans la ville d'Uíge, l'adoption d'un modèle d'administration publique plus libéral, moins interventionniste et bureaucratique et davantage basé sur le dialogue.

Pedro Fiete, qui intervenait lors de la réunion d'évaluation des mesures incluses dans le projet de simplification des actes et des procédures dans l'administration publique (Simplifica), a réaffirmé la nécessité de révolutionner le paradigme actuel de prestation du service public.

Il a indiqué que, dans le contexte actuel de l'ère numérique et de l'intelligence artificielle, la relation entre l'administration et l'individu ne peut continuer à être caractérisée comme une relation de pouvoir, sans reconnaître les droits du citoyen lui-même, en matière de droit et de garantie de accès rapide aux services publics.

Il a reconnu que, grâce au projet Simplica, un ensemble de mesures et de pratiques administratives ont été adoptées, visant à renverser le paradigme actuel et à parvenir à une administration plus basée sur le dialogue et faisant confiance aux initiatives des individus.

Pedro Fiete a considéré comme positif le bilan du projet Simplifica au cours de ces deux années de mise en oeuvre.