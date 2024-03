Congo-Kinshasa: Gouvernement - Sama Lukonde relance les activités du programme sino-congolais

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé, le 18 mars, la cérémonie de la relance des activités du Programme sino-congolais au siège de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés (APCSC). Cette rencontre fait suite à la signature, le 15 mars, de l'avenant n°5 de la convention sino-congolaise.

Décrié pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes d'infrastructures en échange de leurs ressources naturelles exploitées, ce programme sino-congolais, dont la convention de collaboration avait été signée en 2008, a dû patauger et s'arrêter un moment, le temps de nécessiter de nouvelles négociations. Ayant constitué l'aboutissement de ces revisitations, l'avenant n°5 permet ainsi la relance de ce programme, appelé à repartir sur des nouvelles bases, avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties en présence. C'est pourquoi le chef du gouvernement appelle l'APCSC à s'appuyer sur cette expérience du Programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration.

En effet, comme l'explique son directeur général, Freddy Yodi Shembo, l'APCSC est un instrument stratégique du gouvernement, en ce qu'elle est son bras ouvrier pour le développement intégré du pays. Elle se veut le trait d'union entre l'exploitation des ressources naturelles et les besoins en infrastructures de base. C'est aussi cette structure qui sert d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par les projets issus des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et des ressources naturelles.

L'APCSC prépare les rencontres et/ou les négociations entre les parties. De même, elle négocie avec les institutions financières pour appuyer la mise en oeuvre des projets. C'est à ce titre que le Premier ministre appelle ses dirigeants à faire de bons choix pour le bien du pays.

"C'est un grand honneur pour moi de prendre part à la cérémonie de la relance des activités du Programme sino-congolais. Comme vous l'avez constaté, ceci fait suite à l'avenant n° 5, qui est l'aboutissement des négociations sur le Programme sino-congolais dont la convention de collaboration avait été signé depuis 2008, dans le but d'assurer la reconstruction des infrastructures dans notre pays par la valorisation des ressources naturelles, a déclaré Sama Lukonde.

Et d'ajouter : "Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du Programme sino-congolais et recommande à chacun et à tous une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays."

Soulignons que cette cérémonie, organisée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée en présence de quelques membres du cabinet du chef de l'État, quelques membres du gouvernement, dont la ministre des Mines et le ministre de la Communication et Médias, de l'inspecteur chef de service de l'Inspection générale des finances, de quelques mandataires des entreprises publiques de l'État, des certains partenaires privés de la République, des membres du cabinet du Premier ministre et de quelques autres personnalités.