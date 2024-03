Congo-Kinshasa: Ligue 1/Play-offs 4e journée - Mazembe, Maniema Union et V.Club restent sur le podium

Il y a eu des affiches assez alléchantes, le 17 mars, dans le cadre de la poursuite des Play-offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Dans un duel « fratricide » au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le Tout-Puissant Mazembe a battu le Cercle Sportif Don Bosco par 1 but à 0. Patient Mwamba a inscrit l'unique but de la partie dès la 16e minute. Don Bosco a failli égalisé dans les dernières minutes de la partie, le gardien de but Faty Badara a réussi à détourner une frappe lourde de l'attaquant Robert Wilangi. Avec ce succès, Mazembe compte 10 points après 4 matchs joués. Don Bosco est lanterne rouge avec 1 point obtenu après son nul face au FC Saint-Eloi Lupopo.

En match avancé de la 7e journée des play-offs le même dimanche au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC Lubumbashi Sport a perdu face à l'AS Maniema Union de Kindu par 0 but à 2. Rodrigue Kitwa a marqué le premier but des Unionistes de la province du Maniema à la 40e minute, profitant d'un mauvais renvoi du gardien de but Lwabeya des Kamikazes de Lubumbashi. Paty Ilunga a doublé la mise pour le break au milieu de la deuxième période sur un corner d'Agée Basiala. Maniema Union compte 9 points en 4 matchs, à une longueur du leader, le TP Mazembe. Lubumbashi Sport est bloqué à 3 points.

Au stade des Martyrs à Kinshasa, l'AS V.Club a marché sur Dauphin Noir de Goma par 4 buts à 1. Josué Mwimba à la 11e minute, Samangwa à la 19e minute, Jonathan Ikangalombo à la 35e minute et Elie Mpanzu à la 57e minute ont été les buteurs du team vert et noir de Kinshasa au cours de cette partie. Dauphin Noir a sauvé l'honneur à la 32e minute par Liloko Lifoli qui a battu le gardien de but burkinabé Farid Ouédraogo de V.Club. Le club entraîné par le technicien marocain Ouaddou Abdeslam Ouaddou a un total de 8 points glanés en 4 matchs, occupant la troisième place des Play-offs. Dauphin Noir n'ajoute pas d'unité à ses 4 points déjà acquis.