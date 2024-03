Congo-Kinshasa: Académie des beaux-ARTs - Les rencontres Mingi Wingi, créer un nouveau lien entre Kinshasa et Bruxelles

L'édition pilote de l'événement qui se tiendra du 22 au 24 mars, dans les deux capitales s'annonce comme un lieu privilégié d'échanges sur le thème de l'abondance à travers plusieurs formes d'expression artistique.

A Kinshasa, l'Académie des beaux-Arts (ABA) où se fera l'ouverture ce 22 mars accueillera les deux des trois premières journées de Mingi Wingi dont la clôture est prévue au Tarmac des auteurs. L'événement dont le nom est une association du mot lingala mingi traduit par beaucoup et de wingi en swahili pour dire abondance entend réunir des rencontres simultanées d'artistes dans les capitales Kinshasa et Bruxelles.

Pour la programmation kinoise, l'ABA aligne une bonne dizaine d'artistes. Différentes formes d'expression artistique sont annoncées le long des rencontres, notamment film, vidéo, écriture, peinture d'un côté et des ateliers, débats et témoignages de l'autre. Ainsi, la matinée du 22 mars sera meublée de 08h30, jusqu'en début d'après-midi, 14h00, par une série « d'ateliers d'abondance citoyenne des artistes » qui assureront des master class pour les étudiants.

L'esprit des rencontres Mingi Wingi s'inscrivant dans la pensée de « faire abondance d'idées et d'initiatives » est à percevoir comme un espace créatif où s'établiront des échanges concoctés depuis Bruxelles et Kinshasa où les innovations de chacune des parties seront diversement mises en lumière. Et, du côté kinois, en lien direct avec l'ABA, six artistes sont annoncés en master class pour cette matinée d'ouverture. Botulu dont le travail est basé sur le plastique fondu, Nzeïdio qui, lui, de son côté, travaille sur le papier-mâché et le designer et sculpteur écologiste Jean-Alain Masela ZuZi na Nzau qui s'illustre dans le recyclage des bouteilles en plastique. Mais il y a aussi l'écrivain Richard Ali et la slameuse Do Nsoseme qui interviendront au niveau de l'écriture avec des séances de creative writing (écriture créative).

La rencontre d'ouverture

En soirée, à 18h00, sera consacrée l'ouverture officielle de l'événement avec les représentants de l'ONG culturelle belge Coopération éducation culture et de l'ABA. Savoir que la première assure la programmation des activités à Bruxelles. La demi-heure qui suivra est annoncée à l'avant-première simultanée à Kinshasa et à Bruxelles de Mahere, un film de Petna Ndaliko Kondolo. Il est prévu un échange avec le réalisateur à Bruxelles tandis qu'à Kinshasa Maïte Botembe Moseka livrera un commentaire sur la réalisation inspirée par l'éruption du Nyiragongo.

La rencontre d'ouverture, une sorte de débat sur « Ré-inventer notre rapport au vivant, une chance pour l'humanité », sera animée par trois panelistes, l'ambassadrice Unicef et activiste climat Ketsia Passou Onema, le cinéaste et enseignant Balufu Bakupa-Kanyinda également combattant de la démocratie et la liberté d'expression ainsi que Bonita Nginamau Kuma, la fondatrice de l'ONG Green Idea.

L'ambition des rencontres Mingi-Wingi, souligne-t-on, « est de remettre la culture et l'art en particulier au centre d'un développement durable mais aussi « de retrouver l'abondance dans son acception première », à savoir « Créer ensemble l'inattendu et le foisonnement d'idées nouvelles ». En parallèle de l'ABA et le Tarmac des auteurs Kinshasa, à Bruxelles, c'est le Grand Hospice qui servira de cadre à Mingi Wingi.

Ce lieu d'occupation temporaire, apprend-on, abrite « plus de 150 projets qui s'inscrivent dans la transition (écologie, économie, communauté, culture, éducation et santé). Le pari que s'est donné Les rencontres Mingi Wingi en réunissant les capitales congolaise et belge c'est de parvenir à créer « un espace pour faire monde ensemble ».