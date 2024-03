Madagascar: Approvisionnement en électricité - Des coupures de courant programmées à Tanà et à Toamasina

Les longues coupures de courant reviennent à Antananarivo et à Toamasina. La Jirama a programmé des coupures qui peuvent durer presque toute une journée dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Des travaux d'entretien, des remplacements de poteaux électriques ou des élagages d'arbres seraient à l'origine de ces coupures qui ont commencé hier. Ce jour, ce sera au tour des quartiers d'Ambatobe et de Vontovorona d'être privés d'électricité, entre 9 heures et 16 heures.

Samedi, les quartiers d'Ivandry, de Mamamba Ambohibao et d'Ambohitrantenaina subiront plusieurs heures de coupure. Dimanche, le courant sera coupé entre 8 heures et 15 heures dans les quartiers d'Antanandrano, Mamamba, Mandrosoa, Ambodifasina, Ivato-Aéroport, Fitroafana, Mandriambero, Ambohidratrimo et Anjanamasina. Et de 9 heures à 17 heures à Ambohijanahary, Ankadindravola, Antalamohitra, Ivato, et Tsilazaina. De 10 heures à 17 heures à Alatsinainy Bakaro et à Sabotsy Andramasina. Mardi, les habitants de Bemasoandro vont passer la journée sans électricité. Mercredi, de 9 heures à 16 heures, la coupure va toucher Ambohimangakely et Ankadindambo. La Jirama a également annoncé un délestage tournant, d'une durée de 2 heures par quartier et par jour, dans la ville de Toamasina, hier.

Une panne technique est survenue sur le câble de liaison entre la centrale de production d'Enelec et la centrale de production de Toamasina IV, engendrant une baisse de production. L'approvisionnement en électricité reprendrait à la normale une fois les travaux de réparation terminés.