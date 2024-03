Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines réintègre l'IATA

Madagascar Airlines reprend sa place au sein de l'Association du transport aérien international (IATA). C'est ce qu'a annoncé hier Thierry de Bailleul, directeur général de la société.

Après une période d'absence, Madagascar Airlines a retrouvé sa position au sein de l'Association du transport aérien international (IATA), une annonce faite par Thierry de Bailleul. « Madagascar Airlines est désormais de nouveau un membre à part entière de l'IATA », a-t-il déclaré. Cette réintégration survient après des périodes de difficultés financières et d'image rencontrées par la compagnie. La réintégration coïncide avec le retour de Madagascar Airlines dans le Billing and Settlement Plan (BSP) et l'IATA Clearing House, où elle avait été exclue en 2018 et 2016 respectivement. Ces deux entités jouent un rôle crucial dans le secteur du transport aérien, en facilitant les transactions entre les compagnies aériennes et les agences de voyage.

Le BSP, une plateforme centrale de l'IATA, agit comme médiateur pour toutes les transactions de billets entre les compagnies aériennes et les agences de voyage. La non-participation de Madagascar Airlines à cette plateforme avait limité sa reconnaissance et son accessibilité sur le marché international.

Fluidité

Thierry de Bailleul explique que l'exclusion avait réduit la visibilité de la compagnie auprès de nombreuses agences de voyage qui ne pouvaient pas proposer ses vols.

« Désormais, avec notre réintégration, il est possible de réserver des vols vers des destinations comme Antananarivo ou Nosy Be à travers un large réseau d'agences de voyage affiliées au BSP, ce qui couvre 70 à 90 % du marché », ajoute-t-il. L'adhésion à l'IATA Clearing House permet également d'améliorer la fluidité des opérations, en facilitant l'émission de billets combinant des vols de Madagascar Airlines avec ceux d'autres transporteurs et en assurant une répartition équitable des recettes.

La suspension de l'IATA en 2015, due à des problèmes financiers et à des grèves répétées, avait contraint Madagascar Airlines à interrompre sa contribution au fonds de compensation de l'IATA. Avec la récente acquisition de son Certificat de Transport Aérien (CTA) et de sa licence d'exploitation, la compagnie prévoyait de rejoindre à nouveau le BSP mi-juin 2023. En 2022, une caution de cinq millions de dollars avait été requise par l'IATA pour faciliter ce retour.

Parallèlement, Madagascar Airlines s'attache à améliorer son image et sa fonctionnalité, investissant notamment trois millions de dollars dans la digitalisation. Sur le plan commercial, elle vise à dynamiser ses agences locales pour renforcer sa marque. La compagnie prévoit d'agrandir sa flotte avec six nouveaux ATR 72-500 dans les mois à venir, une mesure adoptée pour optimiser les coûts opérationnels et atteindre la rentabilité.