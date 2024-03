Sénégal: Centre de transfusion sanguine - Les collecteurs en arrêt de travail pour exiger le paiement de leurs prestations

Dakar — Les prestataires de services des collectes mobiles du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), réunis au sein d'un collectif, ont décidé, jeudi, d'arrêter leurs activités jusqu'au paiement des frais de quatre mois de prestations.

"Nous avons décidé aujourd'hui de boycotter toutes les activités de collecte mobile de sang et les collectes de la cabine fixe du CNTS et la banque de sang", a déclaré El Hadj Malick Gueye porte-parole du collectif lors d'un sit-in. Depuis plus de 4 mois, les prestataires peinent à percevoir correctement leur dû journalier qui s'élève à 5000 Fcfa, a-t-il précisé.

"En période de jeûne, le centre souffre énormément à cause du manque de donneurs. A cela s'ajoute une grève du personnel chargé de collecter ce liquide vital ô combien précieux pour la vie et la survie humaine", a expliqué le laborantin, contrôleur qualité et prestataire au CNTS.

Il a prévenu que cette situation "ne sera pas sans conséquences auprès des patients" et qu'ils tiendront "les services compétents pour responsable". "La mission humanitaire que nous nous sommes assignée nous a toujours motivé à travailler des années sans contrat d'embauche avec plaisir la satisfaction d'avoir assister des malades aux urgences n'nonobstant nos conditions de travail qui nous exposent le plus souvent à des risques sanitaires et sécuritaires", a-t-il regretté.

Il a également déploré les "piètres conditions" de travail, une rémunération "insatisfaisante" qui les exposent "de plus en plus au chômage et au manque de motivation à servir les patients qui n'y sont pour rien responsables". "Nous avons toutes les compétences requises pour être recrutés, parfois à la demande du CNTS de couvrir les collectes", a par ailleurs signalé El Hadj Malick Gueye.