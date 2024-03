Afrique: Macky Sall invite à faire du Sénégal Connect Park, 'un parc novateur' à l'échelle africaine

Diamniadio — Le président de la République, Macky Sall, a invité, jeudi, le gouvernement sénégalais ainsi que ses partenaires à faire du Parc des technologies du numérique de Diamniadio, dénommé Senegal Connect Park, un "parc tout à fait novateur à l'échelle africaine".

"Je souhaite que les partenaires et le gouvernement du Sénégal puissent faire de ce parc, un parc tout à fait novateur à l'échelle africaine", a-t-il déclaré à l'issue d'une visite pré-inaugurale des travaux de la première phase du parc.

Construit sur un site de 25 hectares, pour un coût 46 milliards de francs CFA, le Senegal Connect Park est une plateforme sous régionale composée de trois tours de sept étages, de centres, d'espaces et de bureaux équipés.

Ces tours abritent des centres de données, d'externalisations des processus d'affaires, de production audiovisuelle et de contenus multimédias, d'innovation, d'études et de recherche, de formation, ainsi qu'un bâtiment administratif, construit et équipé avec les technologies et matériaux de dernière génération.

"Ce que j'ai vu ici me réconforte et me réjouit sur la conception qui a été faite à l'origine", a magnifié le chef de l'Etat après avoir fait le tour de ce site. Selon lui, ce parc peut, à l'heure actuelle, accueillir "non seulement des start-ups, mais également des entreprises du numérique dans les meilleurs standards".

Ce nouvel écosystème, explique-t-il, "permettra, avec l'apport de professionnels venus du Maroc qui ont fait leurs preuves dans le développement des parcs numériques, [de] trouver les entreprises et susciter la recherche & développement qui aura également un autre volet dans ce parc des technologies numériques.

Lors de cette visite, Macky Sall s'est dit "très marqué" par le volontarisme des jeunes sénégalais qui sont dans des startups, que ce soit dans le domaine de la robotique ou bien dans le développement de facilités pour l'agriculture, le e-santé et l'imprimerie industrielle. "Tout ceci montre qu'il y a des perspectives particulièrement importantes en matière d'emplois, en matière d'innovations. Et je pense que ce centre fera parler de lui", a-t-il avancé.