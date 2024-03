Madagascar: Alain Ravelonarivo / Président des Zanadranavalona - « L'Alahamady célébré depuis 449 ans »

En 2024, les Zanadranavalona célèbreront l'Alahamady du 9 au 11 avril à Anosimanjaka, en observant attentivement tous les rituels traditionnels. Cette célébration remonte à 449 ans, depuis l'époque du royaume de Ralambo.

Expliquez-nous l'histoire de l'Alahamady.

L'Alahamady, héritage séculaire remontant au royaume de Ralambo entre 1575 et 1610, est une célébration fondamentale dans la culture malgache. Fixé selon le calendrier malgache, ce rituel est associé au voyant Habib, d'origine arabe, et coïncide souvent avec la fin du Ramadan, ou Eid-al-Fitr. L'année malgache, découpée en 12 mois débutant avec l'Alahamady et se clôturant avec l'Alohotsy, suit les cycles lunaires, ce qui implique que la date de l'Alahamady varie d'une année à l'autre. C'est ainsi que cette année, elle tombe le 10 avril, tandis qu'en 2025, elle sera le 30 mars. Malgré les vicissitudes historiques, l'Alahamady, symbole du feu apportant la nouvelle lumière pour le Nouvel An, est célébré avec ferveur depuis 449 ans, même pendant la colonisation où sa célébration était souvent interdite.

Quelles sont les préparations en cours ?

La préparation de l'Alahamady est une affaire sérieuse et ritualisée. En ce moment, nous nous engageons dans des activités d'assainissement à Anosimanjaka, notre lieu de célébration traditionnel, afin d'accueillir dignement nos invités. La purification, tant physique que spirituelle et morale, est de mise, et nous nous préparons à cela avec dévotion. Nous ferons la célébration devant le «Trano manara» de notre grand-mère, cette maison sera ornée de blanc et de rouge, symbolisant respectivement le dirigeant et le peuple. En effet, dans la préparation de l'Alahamady, la pureté est primordiale ; ainsi, avant même le début des festivités, il est essentiel de demander pardon et de se purifier. Nous nous efforçons également de trouver l'«Omby volavita» dont la couleur rouge avec une tache blanche est hautement symbolique.

%

Quels sont les rituels associés à l'Alahamady ?

Les festivités débutent le 9 avril avec une cérémonie de lampions symbolisant le feu, suivie d'une purification corporelle le mardi soir ou le mercredi matin précédant le lever du soleil. Le jour de l'Alahamady, le 10 avril cette année, est marqué par une purification des zébus par l'eau, suivie d'une bénédiction avec l'eau de source d'Ambatondrafotsy, un précieux héritage de nos grands-parents. Des discours traditionnels, ouvrant avec les Antehiroka comme le veut la tradition suivie par les responsables locaux, et se clôturant avec les représentants des Zanadranavalona, précèdent le moment où nous offrons le «Solombodiakoho» aux «Raiamandreny», les aînés de plus de 70 ans, en signe de respect. La journée se poursuit avec le «Rakitra» pour sanctifier le lieu, et la distribution de viande de zébu pour partager la bénédiction avec tous. La solidarité est renforcée par le «Nofon-kena mitam-pihavanana», tandis que des célébrations culturelles, dont le Hira gasy, honorent la richesse de notre patrimoine malgache.

Nous, les Zanadranavalona, sommes les dignes héritiers d'Anosimanjaka, où nous célébrons cette année notre 115e anniversaire. Fidèles gardiens de la tradition malgache, nous sommes les descendants directs d'Andriamasinavalona, les enfants de Ranavalotsimitoviaminandriana, et nous perpétuons avec fierté cet héritage royal.