Sénégal: Diourbel - 293 contrôleurs et 156 superviseurs mobilisés par la CEDA

Diourbel — La commission électorale départementale autonome (CEDA) de Diourbel (centre) a mobilisé 293 contrôleurs et 156 superviseurs pour un bon déroulement du scrutin présidentiel prévu ce dimanche, a annoncé jeudi à l'APS sa présidente, Fatou Binetou Mbaye.

"Au niveau de la CEDA, tout est fin prêt en terme de dispositif pour assurer un bon déroulement du scrutin présidentiel. Au niveau départemental, 293 contrôleurs et 156 superviseurs sont mobilisés pour superviser et contrôler le déroulement du scrutin", a-t-elle déclaré en marge de la session de formation des superviseurs et contrôleurs.

La présidente de la CEDA de Diourbel a indiqué que ses contrôleurs et superviseurs sont formés pour mener à bien les missions de contrôle et de supervision du scrutin dans l'ensemble des bureaux de vote du département. De même, a-t-elle précisé Fatou Binetou Mbaye, 13 agents appelés "volant de sécurité" sont mobilisés et prêts à intervenir en cas d'empêchement de dernière minute des agents déployés sur le terrain.

Concernant la carte électorale, le secrétaire général de la CEDA de Diourbel, Malick Ciré Sy a annoncé que le département compte 164 mille 335 électeurs. La commune éponyme est en tête avec 70% de l'électorat pour 129 bureaux et 22 lieux de vote, suivi de l'arrondissement de Ndoulo avec 100 bureaux et 59 lieux de vote. La commune de Ndindy vient en troisième position avec 54 lieux et 64 bureaux de vote.

Il a aussi fait part de la création de trois nouveaux lieux de vote cette année dans le département dont à Tallah dans la commune de Ndindy, à Goroté dans l'arrondissement de Ndoulo et un troisième dans la commune de Ngoyé.