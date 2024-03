Madagascar: Élections législatives - Des députés pourraient devenir des candidats indépendants

Il est probable que certains députés actuels ne soient pas les candidats choisis par les coalitions des partis politiques. Ce qui pourrait augmenter le nombre de candidats indépendants.

L'heure est aux discussions. À une semaine de l'ouverture du dépôt de candidature pour les prétendants députés, aucun des états-majors politiques engagés dans la course aux sièges n'a complété la liste finale de leurs porte-étendards. Malgré plusieurs semaines à se pencher sur l'affaire, le choix des candidats reste difficile. Des compromis et des sacrifices seront inévitables. Un de ces compromis concerne le fait de choisir un autre candidat que celui qui est déjà en place. Ce qui pourrait être un facteur d'augmentation de la liste des candidats indépendants. Le partage des circonscriptions électorales entre les partis composant les coalitions est également l'une des difficultés qui fait que quelques jours avant l'ouverture du dépôt de candidature, aucune d'entre elles n'a encore de liste définitive.

Pour la plateforme «Firaisankina», qui est la seule à avoir déjà présenté quelques candidats, certains députés TIM en ont fait les frais de la coalition, comme le député du district Tana IV, Émilien Ramboasalama, ou encore Alain Ratsimbazafy du district d'Atsimondrano. Il est cependant possible que ces deux parlementaires veuillent se représenter pour les élections, même sous une autre bannière ou en tant qu'indépendants. De plus, malgré leur éviction, ces députés restent actifs sur le front avec des sorties médiatiques fréquentes. Une partie des partisans Tim d'Atsimondrano continue de soutenir l'actuel député malgré la nomination d'une autre personne par le parti.

Incertitudes

De son côté, la coalition pour la majorité présidentielle (CMP), dont le TGV est le plus représenté à Tsimbazaza, a annoncé en début de semaine que les députés actuels ne seront pas forcément les candidats de la coalition. Ce qui peut aussi amener ceux qui ne seront pas reconduits à se pencher vers d'autres perspectives. Le district de Tana IV fait partie des circonscriptions où le choix du candidat unique est le plus difficile. Plusieurs potentiels candidats sont prêts à représenter la coalition. Le premier, l'actuel député Paul Bert Rahasimanana, a déjà déclaré être disponible si on a toujours besoin de lui. Sa position est, depuis un certain temps, inconnue. D'un autre côté, Désiré Rafidimanana, président du TMH, se place comme le principal outsider. Il a aussi déjà déclaré vouloir devenir le candidat Orange pour le quatrième arrondissement. L'un ou l'autre, le cas échéant, peut devenir candidat indépendant. Le dernier mot revient aux chefs de parti composant la CMP.

Comme la CMP, le collectif des Malgaches n'a pas encore présenté ses candidats. Parmi les trois états-majors politiques, le collectif est celui qui serait moins exposé aux compromis. De prime abord, les cinq chefs de file de la plateforme ont déjà annoncé que le collectif ne compte pas couvrir la totalité des circonscriptions électorales. Il ne compte pas non plus concourir avec «Firaisankina» dans les districts stratégiques. Le fait est aussi que parmi les partis composant le collectif, seul le MMM de Hajo Andrianainarivelo possède quelques sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que les prochaines élections législatives se penchent peu à peu pour un duel entre la CMP et «Firaisankina».