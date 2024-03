Madagascar: Football amicaux / Jour j - Les Barea visent une double victoire

Le match entre Madagascar et le Burundi ouvre le bal cet après-midi à 13 heures au stade Barea Mahamasina. C'est le remake de la phase de groupe de la Can en 2019 en Égypte.

Une première historique. Madagascar accueille un tournoi amical international pendant la fenêtre Fifa. Quatre nations du continent, à savoir Madagascar, le Rwanda, le Burundi et le Botswana, sont en lice. Les Barea joueront aujourd'hui à 13 heures contre les Hirondelles burundaises au stade Barea. Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe affronteront ensuite les Amavubi rwandais lundi à 16 heures. « Nous visons une double victoire. Cela nous aidera mentalement à préparer les matchs contre les Comores et le Mali en juin. Une telle victoire nous motivera beaucoup », a souligné le sélectionneur lors de la conférence de presse d'avant-match hier à l'hôtel Ibis à Ankorondrano.

En regroupement depuis le début de cette semaine, « l'ambiance et la cohésion entre anciens et nouveaux sont bonnes.

Il y a une bonne osmose entre les joueurs. En tant qu'anciens, nous accueillons les nouveaux de la meilleure manière possible. Tout se passe bien et nous espérons que ça va continuer comme cela », fait remarquer le capitaine, Rayan Raveloson.

Le groupe a marqué l'arrivée des nouveaux à l'hôtel par une petite fête. «Certes, nous ressentons l'absence des anciens cadres. Mais le staff technique est là pour valoriser tous les joueurs dans le groupe. Et j'ai confiance en eux. Nous les encourageons car c'est l'occasion pour eux de démontrer leur capacité et qu'ils ont leur place dans l'équipe », a précisé le coach Rôrô.

Le moyen du bord

Le technicien a rassuré que tous les compartiments sont bien formés. De nombreux joueurs, surtout en défense, sont polyvalents et capables de s'adapter à toutes les situations. L'entraîneur ne veut pas négliger ces matchs, même amicaux. « Nous considérons chaque match comme une finale. Une équipe nationale dispute une compétition pour gagner... car nos résultats à l'issue de ce tournoi reflètent notre état d'esprit en vue des matchs contre les Comores et le Mali en juin », a réitéré le coach des Barea. Ce sera l'occasion pour le groupe de consolider la cohésion en espérant, durant les trois prochains mois de préparation, le retour des cadres et la détection d'une nouvelle génération.

Le Burundi se dit, de son côté, prêt et a appris des leçons après la défaite lors de la Can en 2019. «Madagascar est une nation du football qui évolue et a intégré des jeunes expérimentés... très dynamiques et physiques. Nous sommes très contents d'être invités», a mentionné le coach burundais, Etienne Ndayiragije. Deux des vingt-cinq membres de sa sélection ont participé à la Can en Égypte. « Cette fois, notre équipe est formée de jeunes... Nous avons perdu en 2019, mais nous avons fait un bon match. Maintenant c'est une autre génération. Demain (ce jour), vous allez voir une bonne équipe, des jeunes qui vont se donner à fond », avertit le capitaine, Christophe Nduwarugira.

Vente de billets

Les intéressés pourront trouver les billets d'entrée dans trois points de vente, notamment au stade Barea Portail P3, au Smart à Tanjombato et au siège de Cart'In à Ankorondrano. Les billets sont également disponibles en ligne sur https://www.ticketplace.io et sur Messenger MP Ticket Place. Le prix s'élève à 10 000 ariary pour le gradin, 30 000 ariary pour les tribunes supérieures, 50 000 ariary pour les tribunes centrales et la chaise orange VIP coûte 100 000 ariary.