Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte baisse de plus de 47 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire.

La capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de plus de 47 milliards depuis plusieurs jours, s'est poursuivie au terme de la séance de cotation de ce jeudi 21 mars 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 358,150 milliards de FCFA la veille à 10 310,955 milliards de FCFA ce jeudi 21 mars 2024, soit une baisse de 47,195 milliards. Cette baisse est liée à celle de certaines lignes obligataires.

La capitalisation boursière du marché des actions connait une baisse de 13,637 milliards, passant de 7953,799 milliards de FCFA la veille à 7940,162 milliards de FCFA ce jeudi 21 mars 2024.

La valeur des transactions s'est établie à 196,653 millions de FCFA contre 616,672 millions de FCFA le mercredi 20 mars 2024.

Tous les indices sont en rouge. L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi perdu 0,17% à 213,43 points contre 213,80 points la veille.

La même baisse est enregistrée par l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui présente 99,55 points contre 99,72 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,13% à 107,19 points contre 107,33 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres

Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,37% à 1 080 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,90% à 800 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 2,83% à 2 000 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 450 FCFA) et BOA Mali (plus 2,05% à 1 495 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 6,37% à 3 085 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,97% à 765 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,60% à 83 000 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,57% à 5 400 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,99% à 5 665 FCFA).