Cote d'Ivoire: Songon Dagbé - Laurent Tchagba annonce l'hommage des Atchan au Président Ouattara le 27 avril 2024

Le Ministre des Eaux et Forêts M. Laurent Tchagba a annoncé un hommage du peuple Atchan au Chef de l'Etat Alassane Ouattara le samedi 27 avril 2024, à Songon Dagbé.

Il s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec les chefs des villages Atchan et Akyé du district autonome d'Abidjan tenue, ce mercredi 20 mars 2024, à la salle Félix Houphouët-Boigny du District autonome d'Abidjan-Plateau.

Développement : Songon reconnaissante au Président Ouattara

« Dans le cadre des préparatifs de la grande cérémonie d'hommage du peuple Atchan au Président de la République, Alassane Ouattara le samedi 27 avril 2024 à Songon Dagbé, nous avons convié les chefs des 63 villages Atchan et tous les 35 chefs des villages Akyé du District Autonome d'Abidjan pour leur porter officiellement l'information et échanger avec eux pour la réussite de cette journée exceptionnelle d'hommage et de reconnaissance au Chef de l'Etat », a indiqué M. Laurent Tchagba.

En effet, les cadres, les populations Atchan et bien d'autres du district ont décidé de lui rendre un vibrant hommage au Président Alassane Ouattara. Et pour cause, les actions de développement à travers la Côte d'Ivoire et particulièrement dans le district autonome d'Abidjan. A cela, il faut ajouter, la nomination de l'un de leur fils à la tête du gouvernement, à savoir Robert Beugré Mambé. Les fils et filles du district vont, pour ainsi dire, célébrer un grand bâtisseur, Alassane Ouattara.

C'est dans ce cadre que le ministre Laurent Tchagba mobilise les populations, les autorités administratives, politiques et coutumières pour que ce grand rassemblement soit une fête à l'honneur de ce grand homme qu'est Alassane Ouattara. Plus de 20 mille personnes sont attendues à cette occasion