Afrique: Match amical - Sénégal-Gabon ce vendredi à Amiens (19h 30 GMT) : un duel de félins pour la reprise

En attendant la reprise en juin prochain des qualifications pour la Coupe du monde United2026, l'équipe du Sénégal va croiser ce vendredi 24 mars au stade Crédit Agricole de la Licorne d'Amiens, celle du Gabon. Après l'échec durant la CAN avec une élimination précoce en 8èmes de finale, Aliou Cissé, maintenu à son poste, repart sur de nouvelles bases. Avec en ligne de mire la troisième journée des qualifications africaines à la Coupe du monde 2026 et les premières journées des qualifications de la Can 2025 prévue au Maroc.

L'équipe du Sénégal reprend le chemin de la compétition avec la rencontre qui l'oppose ce vendredi 22 mars au stade Licorne d'Amiens (France) au Gabon. Ce match amical permettra aux hommes d'Aliou Cissé de se refaire une santé et oublier l'élimination prématurée en huitième de finale de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations par la Côte d'Ivoire.

Ce duel de «félins» permettra à Aliou Cissé, maintenu à son poste d'entraîneur, de repartir sur de nouvelles bases et préparer la troisième journée des qualifications africaines à la Coupe du monde 2026 et les premières journées des éliminatoires de la Can 2025 prévue au Maroc.

Pour ce nouveau chapitre, il a ratissé large en convoquant un groupe de 30 joueurs. S'il devrait encore s'appuyer sur son armada composée entre autres d'Edouard Mendy, Jacobs, Sadio Mané, Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr, Kalidou Koulibaly. Mieux, il a élargi son groupe à de jeunes assez prometteurs. Il s'agit des défenseurs Arouna Sanganté, Seydou Sano, les milieux de terrains Habib Diarra, et Mikayl Faye et de l'attaquant de Génération Foot, Amara Diouf. Une occasion de donner du temps de jeu à tout le monde.

«L'objectif est de faire jouer tout le monde. L'objectif que l'on puisse avoir le maximum de changements, ce qui nous fera permettra d'insuffler du sang neuf et donner à certains joueurs la possibilité de faire leurs preuves», indiquait le technicien.

Le duel s'annonce toutefois ardu face à des Panthères en quête de relance après avoir raté de justesse la qualification à la dernière CAN suite à une surprenante défaite face à la Mauritanie. Au lendemain de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 remportée (1-2) face au Burundi en novembre dernier, l'équipe gabonaise, sous la houlette de Thierry Mouyouma, s'est remobilisée et peut compter sur son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang ainsi d'autres cadres comme Mario Lemina ainsi que Guelor Kanga pour tenir le défi d'Amiens.

Ce Sénégal- Gabon sera le troisième en 14 ans entre les deux équipes. Les deux premières confrontations ont été dominées par le Sénégal. Les Lions ont d'abord renversé les Panthères (2-1) à Saint-Gratien, en banlieue parisienne, en novembre 2010, grâce aux réalisations de Papiss Demba Cissé et d'Issiar Dia après l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang. Ils récidivent d'une courte tête (1-0) en janvier 2015 à Rabat au Maroc sur un but de Moussa Sow.