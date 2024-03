Ile Maurice: En marge de la saison 2024 - L'écurie Maingard ferme boutique

Triste nouvelle pour les fans de la casaque bleue, écharpe blanche, manches rouges et toque blanche. L'entraîneur Ricky Maingard a, en effet, décidé de stopper ses activités d'entraîneur de chevaux à Maurice, avec effet immédiat. Les coursiers encore sous sa charge, apprenons-nous, seront soit dirigés vers d'autres établissements, soit mis à la retraite, l'entraîneur choisissant de consacrer toute son attention aux chevaux qu'il a sous sa charge à Cape Town en Afrique du Sud, où il dirige déjà une écurie depuis plus d'un an.

Après avoir fait sa demande pour diriger une écurie en 2007 auprès du Mauritius Turf Club, Ricky Maingard a eu un parcours bien rempli à Maurice. Il a presque tout gagné. Vainqueur de 450 courses, il peut se targuer d'avoir remporté toutes les épreuves classiques du calendrier mauricien en plus d'une occasion. L'une de ses plus belles victoires demeure celle remportée par Ice Axe dans la Coupe du Bicentenaire en 2012. Le titre d'écurie championne figure également à son palmarès. Ce titre tant convoité, il l'a remporté en 2021.

La décision de Ricky Maingard de fermer les portes de son écurie à Maurice serait, selon son entourage, surtout due à la nette baisse du stake money. Cela a rendu son activité non-rentable, d'où sa décision de jeter l'éponge. Un ancien propriétaire de son établissement a tenu à préciser que l'entraîneur a tout tenté pour s'accrocher, notamment par rapport à ses employés, mais qu'il n'a pu faire autrement.

(Entraîneur à Maurice depuis 2007, Ricky Maingard s'est imposé comme l'un des meilleurs du turf.)

Si la situation à Maurice est des plus difficiles, Ricky Maingard s'est laissé tenter par les avances de Cape Racing, propulsé par l'homme d'affaires Greg Bortz. Avec plein d'avantages comme la hausse sensible dans le stake money, le race apppearance fee et les bonus offerts aux syndics des propriétaires, Ricky Maingard a décidé de se lancer dans un premier temps dans l'ouverture d'un «satellite yard» en 2022, mais il s'en occupera désormais à plein temps. Il est bon de souligner que bon nombre de propriétaires mauriciens l'on suivi dans cette aventure. Son retour à Cape Town, l'entraîneur ne l'avait pas raté. Il avait frappé fort avec Al Muhtana dans le Kings Plate en 2023, une course de Groupe 1 tant convoitée en Afrique du Sud !

Qu'adviendra-t-il de Frosted Gold, coursier de grande classe qui a brillé dans trois courses de Groupe 1 dont la Coupe d'Or ? Il nous revient que l'entraîneur a vendu ses parts à l'autre co-propriétaire Jean-Michel Lee Shim. Le gris devrait poursuivre sa carrière à Maurice.

Avec la fermeture de l'écurie Maingard, c'est une belle page du turf qui se tourne. Cette écurie, qui avait une bonne «fan base», a largement contribué au bonheur des turfistes depuis 2007 avec des chevaux de classe comme Alitalia, Royal Chalon, Ice Axe, Casey's War, Tales Of Bravery, One Cool Dude, Parachute Man, Undercover Agent, Alshibaa et Frosted Gold, pour ne citer que ceux-là.