Ile Maurice: L'«Education and Career Symposium» débute aujourd'hui

C'est le premier événement organisé par Business Magazine et La Sentinelle. L'Education and Career Symposium, qui se tient aujourd'hui et demain, au Caudan Arts Centre, a été conçu avec un objectif principal : être une plateforme dynamique où étudiants, jeunes diplômés et professionnels pourront explorer les horizons de carrière et saisir des opportunités d'études supérieures.

En plus de l'interaction avec les employeurs et les universités, le symposium, organisé sous le patronage de l'Association des directeurs des ressources humaines de Maurice et de la Confédération africaine des ressources humaines, comprend également des ateliers, des séminaires et des sessions de réseautage conçus pour doter les participants de compétences et de connaissances nécessaires pour exceller dans leurs domaines choisis.

L'événement comprend trois parties distinctes. Tout d'abord, l'espace emploi est l'endroit pour découvrir des opportunités dans des secteurs tels que la finance, le BPO et les assurances, entre autres. Les chercheurs d'emploi ont la possibilité de déposer leur CV auprès des recruteurs sur place. Puis, il y a aussi un espace dédié à l'éducation. Il est ici possible de rencontrer des représentants d'universités et d'instituts professionnels pour discuter des programmes disponibles au niveau national, et international, et des critères d'admission entre autres. Le troisième espace est dédié au financement des études par les compagnies d'assurance et des banques.