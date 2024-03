Madagascar Airlines - Quatre nouveaux avions d'ici à la fin de l'année

Espoir. Le ciel se dégage petit à petit pour Madagascar, car grâce aux efforts déployés par les instances dirigeantes et l'ensemble, et avec un coup de pouce de l'État et de la Banque mondiale, les projets prévus dans le plan de redressement dénommé Phénix 2030 commencent à prendre forme.

Durant la conférence de presse qu'il a tenue hier au siège de la compagnie à Analakely, le directeur général de Madagascar Airlines, Thierry de Bailleul, a annoncé les 4 points majeurs de ce plan dont l'objectif annoncé est le retour à un résultat opérationnel positif à partir de 2025.

À commencer par la restructuration et la remise en état de la flotte qui pour le moment est composée de seulement 2 ATR - 72 opérationnels qui assurent tant bien que mal le réseau intérieur sur lequel se concentre la compagnie dans la première phase de son redressement. Si certains avions à loyers élevés sont restitués, deux ATR supplémentaires devraient intégrer la flotte d'ici l'été. La démarche d'acquisition de ces deux appareils bénéficie de l'appui de l'Etat qui a donné une garantie souveraine à la compagnie. Deux autres ATR devraient également être acquis entre la fin de 2024 et l'été 2025. En somme, avec ces 4 nouveaux entrants, la flotte de la compagnie passera à 6 ATR 72-500. Le fait de ne retenir que des avions du même type permettra de rationaliser l'exploitation de la flotte.

Madagascar Airlines poursuit également les actions pour la transformation digitale de l'entreprise. Notamment par le renouveau du site web et la mise en place du système de revenu du management ainsi que la modernisation de l'infrastructure IT. Sur le plan commercial, une avancée importante est probablement le retour de la compagnie nationale dans la grande famille du transport aérien mondial. En effet, après 10 ans d'absence pour des raisons de solvabilité, la compagnie redevient membre à part entière de l'IATA. Avec ce que cela suppose d'avantages opérationnels, comme le basculement vers le système de distribution Amadeus qui sera effectif.

Cette migration vers Amadeus offrira à la compagnie une plus grande efficacité opérationnelle, une visibilité plus étendue sur les marchés ainsi que des nouvelles fonctionnalités avancées pour améliorer le service client. Le renforcement de l'image de marque de la compagnie n'est pas en reste avec la rénovation de tous les points de vente. Enfin, et non des moindres, Madagascar Airlines met un point d'honneur à préserver le niveau de sécurité de ses opérations aux standards internationaux. La compagnie vient de conserver sa certification IOSA après un audit complet de l'IATA où elle a satisfait à 99% les exigences de conformité. Une performance exceptionnelle.