Madagascar: Secteur privé - Le salaire minimum d'embauche à 262 680 ariary

Changement de grille salariale dans le secteur privé malgache. Le Conseil des ministres a approuvé la communication verbale relative à la présentation du protocole d'accord sur l'augmentation des salaires minima d'embauche (SME) et d'ancienneté (SMA) applicables dans le secteur privé pour l'année 2024. À l'issue de leur dernière réunion en date du 15 février 2024, le Groupement des Employeurs et des Syndicats des Travailleurs ont convenu de réviser les salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle, avec une augmentation de 10% pour la catégorie M1 et une augmentation à taux différenciés pour la catégorie M2 à OP3 et ce, aussi bien pour le secteur agricole que pour le secteur non agricole.

Après les négociations salariales et pour officialiser leur protocole d'accord, les partenaires sociaux ont transmis leurs propositions au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique pour être soumis au Conseil National du Travail selon les dispositions des articles 184 et suivant la loi n°2003- 044 du 28 juillet 2004 portant code du travail malgache. De cette grille, le Salaire Minimum d'Embauche de la catégorie MI-A1 passera de Ar 238 000 à Ar 262 680 dans le secteur non agricole et de Ar 242 200 à Ar 266 500 dans le secteur agricole, l'augmentation devant être concrétisée à partir du 1er mars 2024.