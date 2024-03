Madagascar: Coopération économique - Madagascar invité au Sommet Corée/Afrique 2024 à Séoul

Ce Sommet international se tiendra à Séoul les 4 et 5 juin prochains. Les opérateurs économiques malgaches qui y participeront pourront échanger et renforcer leurs relations économiques et commerciales avec les opérateurs coréens.

Les liens économiques entre Madagascar et la Corée du Sud se renforcent davantage. Les deux pays viennent de marquer leurs 30 ans de relations économiques et de coopération étroite, lors de la cérémonie de signature d'accord qui s'est tenue en août 2023. Cet accord est axé sur les investissements directs coréens à Madagascar, ainsi que les échanges commerciaux entre les deux pays. Pour le ministre malgache de l'Industrie et du Commerce, Edgard Razafindravahy, ces échanges et ces investissements étrangers ont des impacts positifs considérables sur l'économie malgache, ainsi que sur les sources de revenus des Malgaches, grâce à la création d'emplois et à la création de valeurs ajoutées. Lors de sa rencontre avec ce ministre, le 19 mars dernier à Ambohidahy, l'ambassadeur de la République de la Corée, Park Ji-Hyun a noté que Madagascar est le premier pays africain avec lequel, la République de la Corée a signé une convention de ce genre, en 2023.

Invitation

Par ailleurs, l'ambassadeur a profité de l'occasion pour inviter les opérateurs économiques malgaches à participer au Sommet Corée-Afrique de cette année, afin de renforcer les liens économiques entre les deux pays et de saisir les opportunités qui s'y présentent. D'après cette représentante coréenne, le Sommet permettra de définir et d'élaborer de futurs projets communs, entre les différents acteurs des deux pays.

Pour sa part, le ministre Edgard Razafindravahy a souligné, qu'afin de faciliter les coopérations économiques internationales, son département oeuvre déjà pour l'amélioration de l'entrepreneuriat et de l'environnement des affaires à Madagascar, en menant des initiatives au niveau du cadre juridique et des accords sur la mise en place de grandes industries. De plus, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce est actuellement à la recherche de développeurs de projets, pour accélérer le développement industriel à Madagascar. Parmi les projets qui ont besoin d'appui figurent le projet ODOF (One district One factory), la mise en place de zones industrielles et de zones économiques spéciales. En effet, la Corée figure parmi les pays ayant un savoir-faire dans ces domaines.