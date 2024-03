Madagascar: Alarobia - La représentante de l'OIF chez la CENI

L'envoyée spéciale de la Secrétaire générale de la Francophonie et non moins chef de délégation, Calmy-Rey, a été reçue hier, à Alarobia par le président de la Ceni, Dama Arsène Andrianarisedo. Ce dernier a fait savoir qu'il y avait eu des échanges d'informations notamment sur l'appui de l'OIF pour les législatives. Il a d'ailleurs tenu à souligner que cet organisme international a toujours accompagné la Ceni en différentes circonstances à savoir les présidentielles, la Révision annuelle de la liste électorale (RALE) et les législatives.

A propos justement de la députation, le président de la Ceni a indiqué que « sa préparation et son organisation fonctionnent normalement, notamment la formation des formateurs portant sur l'Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures (OVEC) ». De son côté, la représentante de l'OIF se dit satisfaite du bon déroulement du processus électoral. Et d'enchaîner que la rencontre a également permis de faire un point de la situation des législatives dont la manière du déroulement de ces élections. Faut-il rappeler que le dépôt de candidature aux législatives se tiendra du 27 mars au 8 avril prochain ?