Madagascar: CEDS - Dialogue stratégique et débat autour du concept « ady gasy », hier

Un Dialogue Stratégique à l'initiative de la 20e promotion du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Madagascar (CEDS) a été réalisé au CCI Ivato, hier. Objectif de la journée : proposer un plan d'action efficace pour le développement économique de Madagascar, un objectif qui va de pair avec le crédo de la CEDS « Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir ».

Les organisateurs ont rassemblé les acteurs économiques de tous horizons, experts, société civile, secteur public, privé et citoyens afin d'échanger sur le thème : « De la terre à la mer, pour le développement économique de Madagascar ».

L'occasion pour les auditeurs de restituer au public les résultats de leurs analyses, consultations publiques et recommandations. Et surtout de les enrichir grâce aux échanges et au partage d'expérience des experts conviés spécialement pour l'occasion à l'instar de Mme Volatiana Rakotondrazava, représentante de l'ONUDI à Madagascar ; M. Horace Gatien, ancien ministre de l'Énergie ; M. Jean Michel Andriantsilavo Rabary, directeur du Développement de l'économie bleue auprès du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue.

Cette rencontre s'est surtout démarquée par l'orientation prise par les organisateurs de mener les débats autour du concept du « ady gasy ». Selon le président de la 20e promotion, « le ady gasy est une démarche de résolution des problèmes par les Malgaches pour les Malgaches en se basant sur le Soatoavina malagasy et surtout en écoutant les avis de chacun ».

Solofo Rasoarahona, Délégué général du CEDS pour l'Océan Indien, quant à lui, a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les dirigeants d'écouter et de prendre en compte l'avis des intellectuels, experts et techniciens ...malgaches.

Pour rappel, le CEDS ou Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Madagascar forme depuis déjà 20 ans les leaders du pays appelés à prendre leurs responsabilités et à s'investir durablement pour le développement local et pour les générations futures. Cette journée a été organisée en collaboration avec leurs ainés regroupés au sein du Grand Cercle du CEDS.