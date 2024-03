Madagascar: Secteur extractif - Un Data Center mis en place par EITI pour renforcer la transparence

Madagascar s'engage à améliorer la gouvernance et la transparence dans le secteur des industries extractives avec une série de mesures significatives.

En partenariat avec l'ambassade des États-Unis, l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (EITI) Madagascar a annoncé la mise en place d'un Data Center, une plateforme innovante destinée à gérer les flux de données et d'informations dans le secteur extractif, conformément aux recommandations de l'EITI. Selon Marc Sergio Clerc, directeur exécutif par intérim de l'EITI Madagascar, cette initiative nécessitera l'installation de serveurs et d'équipements appropriés dans les locaux de l'EITI Madagascar, avec pour objectif ultime de rendre opérationnel le Data Center d'ici septembre. Cette plateforme permettra aux parties prenantes d'accéder directement à des données essentielles sur le secteur extractif, renforçant ainsi la transparence des statistiques minières.

Avantages multiples

En garantissant la transparence des statistiques minières, cette plateforme offre un accès aux chercheurs, aux étudiants et aux investisseurs à des informations fiables, essentielles pour évaluer la viabilité des projets dans le pays. Avec des projets majeurs comme Ambatovy et QMM en cours à Madagascar, cette transparence accrue pourrait stimuler davantage l'investissement et le développement économique à long terme. Cependant, malgré ces efforts, Madagascar a récemment obtenu un score global relativement faible de 67 points dans la mise en oeuvre de l'EITI, comme l'a rapporté le Conseil d'administration de l'EITI. Ce score moyen reflète des performances mitigées dans les domaines de résultats et d'impact, de transparence et d'engagement des parties prenantes. Néanmoins, l'adhésion de Madagascar parmi les 57 pays mettant en oeuvre la norme EITI a été reconfirmée, soulignant l'importance de continuer à renforcer la gouvernance du secteur extractif.

%

Vitrine

Le nouveau Data Center, qui sera opérationnel d'ici septembre, jouera un rôle crucial dans l'amélioration de la transparence. Il servira de vitrine pour les données relatives aux recettes, ristournes et redevances minières perçues par l'État ou payées par les entreprises. En impliquant diverses institutions administratives et entreprises extractives, cette plateforme vise à consolider la transparence des flux financiers dans le secteur. Ce projet, financé par l'ambassade des États-Unis, est considéré comme une étape importante vers une plus grande transparence dans le secteur extractif de Madagascar. En fournissant un accès facile aux données, le Data Center facilitera non seulement la prise de décision pour les investisseurs, mais aussi les recherches académiques dans le domaine.