Madagascar: Journée Météorologique Mondiale - Célébration axée sur l'importance des données fiables

« La température à Madagascar pourrait augmenter de 4 à 5° Celsius dans 80 ans, si aucune initiative ni stratégie n'est prise pour ralentir les effets du changement climatique », dixit Manambahoaka Valéry Fitzgerald RAMONJAVELO, des Transports et de la Météorologie, hier, lors de la cérémonie d'ouverture de la célébration de la Journée Météorologique Mondiale (JMM) qui s'est tenue au Parvis de l'Hôtel de Ville.

Célébrée chaque 23 mars depuis 1950 en commémoration de l'entrée en vigueur de la loi portant création de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), la célébration s'étalera sur trois jours cette année et sera axée sur le thème « Première ligne de l'action climatique ». L'OMM souhaite souligner l'importance des données et informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques fiables dans la lutte contre le changement climatique, à travers ce thème.

L'Etat projette d'ailleurs de s'investir dans l'amélioration des Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux.Le Ministre de la Météorologie souligne d'ailleurs que les données fiables sont cruciales pour trouver la meilleure façon de lutter contre le changement climatique, qui ne peut se faire sans l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire les stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets du réchauffement climatique.

Des conférences sont prévues à cet effet durant les trois jours de célébration. Par ailleurs, une quarantaine d'intervenants de l'action climatique du secteur public et privés ainsi que les différents projets et partenaires techniques et financiers exposeront et feront des animations de sensibilisations ainsi que des partages d'informations pour le public surtout les élèves sur le Parvis de l'Hôtel de Ville jusqu'au 23 mars prochain.