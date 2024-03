Madagascar: Riz pluvial - Lancement de la variété « Mavitrika » bio-fortifiée en zinc

Le centre FOFIFA et les chercheurs de JIRCAS (Japanese International Research Center for Agricultural Sciences) ont mené ensemble un projet de recherche sur des nouvelles variétés de riz adaptées aux sols à faible teneur en élément nutritif, voire même aux sols pauvres.

Ce projet a également été développé depuis 2015 en partenariat avec les chercheurs de l'université de Bonn en Allemagne. Force est de reconnaître que la riziculture pluviale de Madagascar se caractérise par la déficience en phosphore du sol. Ce qui limite ainsi la production de riz. Raison pour laquelle, ces scientifiques malgaches et étrangers ont fait un croisement entre le donneur DJ 123 ayant une meilleure adaptation aux sols pauvres en nutriments et la variété populaire Nerica 4, homologuée par AfricaRice.

Durant les cinq années d'expérimentation au niveau des champs des agriculteurs dans les régions de Vakinankaratra et de Boeny, sur les lignées produites, une seule variété a été déclarée plus performante. « Il s'agit de la variété dénommée Mavitrika ». « C'est la première variété de riz pluvial développée par nos chercheurs si les variétés de semences de riz irrigué étaient souvent vulgarisées. C'est également la première variété bio-certifiée en zinc à Madagascar grâce à sa forte teneur en zinc atteignant 29ppm contre 17 ppm pour la variété standard », a évoqué le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Suzelin Ratohiarijaona, lors de la remise officielle de cette nouvelle variété de riz pluvial hier au CFFAMMA-GR à Nanisana en vue de son homologation.

Rendement moyen

En outre, « Les résultats de l'expérimentation ont permis d'obtenir un rendement moyen de 1,8 tonne par hectare sur un sol pauvre et un rendement moyen atteignant 4,5 tonnes à l'hectare si l'on apporte de l'engrais et du fumier et que l'on respecte la technique agro-écologique », a-t-il ajouté. Ce n'est pas tout ! Cette nouvelle variété « Mavitrika » a également d'autres particularités. « Elle est tolérante à la déficience en phosphore et au froid. Elle est résistante aux bioagresseurs tels que la pyriculariose et les insectes. C'est en même temps une variété à cycle court soit entre 90 jours et 110 jours de maturité. « Mavitrika » est maintenant prêt à être mise à la disposition des paysans pour la saison rizicole 2025-2026 », a annoncé le directeur général de FOFIFA, Lala Razafinjara.

Toujours dans le cadre de l'expérimentation, les agriculteurs ont été impliqués dans la sélection de cette nouvelle variété en participant aux tests hédoniques. Parlant de sa vulgarisation au niveau national en commençant par Boeny et Vakinankaratra, le Premier ministre Christian Ntsay a fait appel au secteur privé, aux organisations paysannes et aux centres de multiplication de semences. « C'est un levier contribuant à la lutte contre la malnutrition chronique tout en réduisant notre dépendance à l'importation de riz », a conclu le Chef du Gouvernement.