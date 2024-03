Madagascar: Changement climatique - Distribution de kits scolaires après les cyclones

Les élèves, dans les zones impactées par les cyclones, bénéficieront des kits scolaires. Le ministère de l'Economie et des Finances prendra en charge les droits et taxes à l'importation de matériels y afférents, dotés par l'UNICEF au profit du ministère de l'Education nationale, selon le conseil des ministres du mercredi dernier.

La crise climatique est une crise des droits de l'enfant. C'est le message du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) lors de la COP 28 qui s'est tenue à Dubaï. Leur participation à cet évènement avec l'alliance Aika a mis en lumière l'impact significatif de la crise climatique sur les droits des enfants malgaches. Pour le secteur « éducation », plus de 182 000 enfants ont été privés d'écoles à cause des cyclones en 2023.

L'UNICEF travaille à la construction d'écoles résilientes aux impacts météorologiques extrêmes tels que les cyclones. De ce fait, 42 écoles résilientes aux cyclones ont été construites au cours des cinq dernières années. Le conseil des ministres du 20 mars 2024 a approuvé la prise en charge par le ministère de l'Economie et des Finances, des droits et taxes à l'importation de matériels dotés par l'UNICEF au profit du ministère de l'Education nationale (MEN). Il s'agit de kits scolaires liés aux ripostes cycloniques. L'objectif étant de faire en sorte à ce que 15 jours au plus tard après les dégâts, les enfants puissent retourner à l'école. Il y a également les tentes qui sont mises à disposition selon les dégâts recensés.

L'indice de risque climatique pour les enfants, publié par l'UNICEF en 2021, place Madagascar parmi les 10 premiers pays où les effets du changement climatique ont le plus d'impacts sur la vie des enfants. Avec son nombre croissant de cyclones et tempêtes tropicales, Madagascar fait partie des 10 pays où le nombre de déplacements d'enfants, causés par les tempêtes, notamment tropicales, est le plus élevé. Il fait également partie des 10 pays qui ont connu le plus grand nombre de déplacements d'enfants dus à la sécheresse entre 2017 et 2021. Lors de la COP 28, l'accent a été mis sur la nécessité d'actions immédiates pour protéger les enfants contre les impacts dévastateurs du changement climatique.