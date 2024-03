Madagascar: Motor Show - Un rassemblement pour une noble cause

Les amateurs et passionnés du sport mécanique auto et moto ont rendez-vous les 30 et 31 mars prochains pour la première édition du Motor Show, qui se tiendra au grand parking du Stade Barea Mahamasina. Cet événement promet d'être le plus grand rassemblement de Madagascar, avec pas moins de 180 exposants inscrits. Mais le Motor Show ne se limite pas à une simple exposition de voitures et de motos. Il a également pour noble cause de soutenir et d'aider des enfants malades. «L'idée est venue après une discussion entre potes et passionnés du sport mécanique », explique Tojo Ranaivo, président organisateur. Le Motor Show se déroulera selon des thèmes bien distincts, tels que « Need for Speed », « Drag Racing », « Fast and Furious », et « James Bond », ou d'autres, avec des décors élaborés pour raconter une petite histoire.

Divertissement et démonstrations

L'objectif principal de cet événement est d'apporter un soutien financier direct aux enfants malades, notamment ceux atteints de cancer au centre hospitalier HJRA, l'Hôpital des Enfants, et l'Hôpital Ambohimiandra. « Nous avons choisi les enfants malades de ces hôpitaux pour leur apporter notre aide. Si les fonds récoltés dépassent nos attentes, nous aiderons également d'autres enfants malades de la région », souligne l'organisateur. En plus des expositions et des démonstrations de voitures, le Motor Show offrira une expérience immersive et divertissante, avec des démonstrations de vélo, de skateboard, de roller et de modélisme RC. Une grande scène accueillera des spectacles laser et des concerts live, avec des artistes tels que Ga Ei et Lion Hill, suivis d'une soirée clubbing animée par des DJ de renom. Il y aura également des espaces dédiés aux enfants, animés par Okalou.

Les partenaires et sponsors de l'événement ont également contribué à soutenir cette noble cause en apportant leur aide financière. L'événement promet ainsi non seulement une expérience passionnante pour les amateurs de sport mécanique, mais aussi une contribution significative à la communauté en aidant les enfants malades à Madagascar.