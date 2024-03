Madagascar: Dans un collège d'Antananarivo, la littérature fait vivre la langue française

Direction Madagascar à l'occasion de la semaine de la francophonie. Sur l'île, le français est la deuxième langue officielle du pays mais son usage a tendance à reculer depuis plusieurs années. Ce n'est toutefois pas le cas partout, notamment dans les bibliothèques et salles de classe, où elle est utilisée comme langue d'enseignement. Reportage au collège Saint Michel, un établissement privé d'Antananarivo, où des élèves font vivre le français à travers leur passion pour la littérature.

« C'est pas du tout ringard, la littérature française, au contraire c'est devenu une mode ici ». Dans la réserve de cette bibliothèque, une salle obscure sans fenêtres, des centaines d'ouvrages se dévoilent sur des étagères à peine éclairées par quelques néons blancs.

« Voilà la littérature française : Voltaire, Diderot, Balzac... » La particularité de cette bibliothèque ? Un large rayon d'oeuvres françaises. Ici, elles entrent au programme scolaire très tôt, dès la classe de sixième. De quoi faire naître chez certains des passions, comme chez Aurélie, élève de terminale.

« Ça m'emmène dans un autre monde, mais pas forcément la France que nous connaissons aujourd'hui, explique-t-elle. On peut sentir l'amour. À l'époque où on écrivait la littérature française, on parlait de choses comme les mariages interdits, l'amour profane. C'est ce qui m'intéresse le plus dans la littérature, cet autre monde. Vraiment, c'est incroyable ».

%

« La littérature française permet de voyager dans le temps, et surtout ailleurs »

Cet enthousiasme, partagé par bien d'autres élèves, naît dans les salles de classe, où ce type de littérature est d'abord imposé avant d'être finalement choisi par les élèves eux-mêmes. Une démarche que constate de plus en plus Mbolatiana Radavidson, enseignante de français dans l'établissement.

« On n'arrête pas de leur mettre à l'oreille que ça permet de faire un voyage, estime-t-elle. Madagascar, c'est une île : donc on n'a pas de voisin, et assez peu de contacts avec l'extérieur. La plupart des Malgaches n'ont pas les moyens de voyager. Donc, la littérature française permet de voyager dans le temps, et surtout ailleurs ».

Au-delà d'offrir un voyage, la lecture consolide l'usage du français chez les élèves. Une donnée précieuse dans le pays, où la maîtrise de la langue est particulièrement prisée sur le marché de l'emploi.

De vive(s) voix

Journée Mondiale de la Francophonie: que doit la langue anglaise au français ?