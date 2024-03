Ile Maurice: Le père d'Israfil Tagaully réclame des lois plus sévères contre les rallyes illégaux

Les rallyes illégaux sont organisés tard la nuit le weekend ou les jours fériés. C'est ainsi que vers 23 heures lundi, Israfil Tagaully, un habitant de la rue Gorah Issack, âgé de 18 ans, a perdu la vie sur la Ring Road, à Pailles. Son père, Tariqq, meurtri par ce drame, demande des lois plus sévères contre ces manifestations. En 2015, dans sa newsletter, Satyajit Boolell, alors Directeur des poursuites publiques, avait demandé un durcissement de la loi sur les rallyes illégaux et plus de sensibilisation auprès des jeunes en leur rappelant les dangers.

Ces demandes ont été prises en considération, nous explique une source du quartier-général de la police, mais les jeunes parviennent toujours à semer la vigilance. À plusieurs reprises, dit-il, des policiers qui ont tenté de stopper un rallye ont été agressés. La police rappelle que tous les participants à des rallyes illégaux interpellés sont passibles d'une contravention et peuvent être poursuivis sous la Road Traffic Act.

Pour ce père de trois enfants, si la loi était plus sévère, son fils serait peut-être en vie aujourd'hui. Israfil, qui venait d'avoir 18 ans, voulait suivre des cours en mécanique, ayant toujours été passionné de moto et de mécanique. Après avoir arrêté le collège en Forme 3, il apprenait la mécanique avec ses amis du quartier. Lundi, après avoir rompu le jeûne avec ses parents, il est parti rejoindre ses amis. «Li ti la avek nou, nounn kas karem apré so mama ek moi nounn al fer en létour, kan nounn retourné so mama inn demann li si li pou al dernier lapriyer li pann réponn. Pli tar, noun koné ki linn sorti, nounn kroire ki linn al moské», confie so père.

Mais peu avant minuit, alors qu'ils étaient tous couchés, sa fille a reçu un appel d'un ami de son frère, demandant de dire à ses parents de venir vite à l'hôpital car Israfil était blessé. «Nounn dégazé sorti. Mo madam dir moi 'pa bizin to kriyé ek li, nou pa koné ki finn arivé, nou koz ek li nou dimann li'. Mé kouma mo rant lopital mo trouv lékor mo garson. Monn gagn enn sok. Mo pa ti pe kroir mo garson inn mor», pleure-t-il. Il apprend ensuite que ce dernier avait emprunté la moto d'un ami pour participer à un rallye illégal à Ring Road, Pailles. Selon les images des caméras de SafeCity, le guidon de la moto que pilotait Israfil Tagaully a heurté celui de son ami et ils ont tous deux perdu le contrôle de leur engin et ont dérapé. Israfil Tagaully est décédé peu après.

Son ami, un habitant de Terre-Rouge de 18 ans, s'en est sorti avec des blessures et a dû être transféré à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, pour sa sécurité car en apprenant le décès d'Israfil, une foule s'était massée à l'hôpital Dr A G Jeetoo, Port Louis. Il a été arrêté, mercredi, par la police. Deux autres qui se trouvaient en leur compagnie ont pris la fuite et sont recherchés par la police. Le père d'Israfil est d'autant plus choqué que son fils participait à un rallye, de surcroît illégal. «Zamé mo ti konn mo garson fer rallye. Sirtou ki li ilégal.» Il lance un appel aux parents et à la police. «Monn fini fer enn gran pert. Mé mo demann bann paran zot bizin plis vizilan ek zot bann zanfan. Mo demann lapolis vinn ek laloi pli séver. Pou perdi mo zanfan inn fini perdi li, me sa pa bizin réarivé», lâche-t-il