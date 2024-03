Ile Maurice: Sheldon Yan Too Sang en action aujourd'hui

Jour J pour Sheldon Yan Too Sang. Aujourd'hui, au Ga Mashiae Hall à Accra, il sera en lice en poomsae dans la catégorie des moins de 40 ans. Ce n'est pas la première fois que le taekwondoïste mauricien prend part à une compétition internationale. Il s'est déjà rendu aux 6es Championnats du monde de poomsae en 2011 à Vladivostok en Russie et aux 13es Mondiaux de poomsae en 2016, à Lima, Pérou.

Aux JIOI de Madagascar en 2023, Sheldon Yan Too Sang s'est octroyé l'or en poomsae dans la catégorie des moins de 40 ans. Mais la marche sera plus haute à Accra aujourd'hui. Parmi ses adversaires les plus redoutables se trouvent les taekwondoïstes du Maghreb.

Néanmoins, avant de quitter Maurice pour les Jeux d'Afrique, le sociétaire du Taekwondo Sports Club Rose-Hill a déclaré qu'il donnerait tout pour aller le plus loin possible dans la compétition. Pour le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, pionnier du taekwondo à Maurice, notre représentant a des chances de se retrouver sur le podium. Toutefois, il s'est gardé de nous dire à quelle couleur de médaille il pensait. Nous en saurons plus dans quelques heures.

A noter que la compétition de poomsae, au Ghana, devrait commencer à 13 heures, heure de Maurice. Les catégories en action aujourd'hui sont les suivantes: Moins de 30 ans et moins de 40 ans pour les hommes et pour les dames respectivement. Ajoutons à cela le poomsae par équipes masculin et le poomsae par équipes féminin.