Afrique: Retour des athlètes du Ghana - Un accueil sobre mais chaleureux !

C'est dans la sobriété qu'une autre partie de la délégation mauricienne ayant pris part aux 13es Jeux d'Afrique au Ghana a été accueillie à l'aéroport, lundi 18 mars en début d'après-midi. On retrouvait les cyclistes Aurélie Halbwachs-Lincoln, Christopher Lagane et Hanson Matombé ainsi que leurs encadrants de même qu'Abel Thésée médaillé de bronze en bras de fer (bras gauche) à Accra.

Jean-Philippe Lagane (président de la Fédération mauricienne de Cyclisme), Giandev Moteea (président du Club Maurice), le ministre Stéphan Toussaint (de g. à dr.) et Trevor Court, head coach de cyclisme (2e à partir de la dr.) posant aux cotés des héros du jour.

Le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Stéphan Toussaint a fait le déplacement de même que Giandev Moteea, président du Club Maurice. Le ministre a chaleureusement félicité les athlètes et leur a remis à chacun un bouquet de fleurs.

« Forcément, je suis heureuse de remporter autant de médailles pour le pays. Je reviens dans mon train-train quotidien avec le boulot, la famille et les entraînements. Mais les résultats réalisés au Ghana donnent une bonne dose d'énergie pour entamer la suite. A mon age, je ne pense plus aux Jeux du Commonwealth ou les Jeux Olympiques dans quatre ans et cela me fait plaisir de rester compétitive en Afrique d'autant que plusieurs de ces filles que j'affronte évoluent en Europe désormais. Je fixe des objectifs en fonction de mon emploi du temps. Et puis, le cyclisme demande un investissement conséquent donc il faut prendre cet élément en considération aussi », a déclaré Aurélie qui était impatiente de retrouver sa petite famille à la maison.

Christopher Lagane tenant fièrement ses deux médailles remportées en terre ghanéenne, soit l'or en relais mixte et le bronze au contre-la-montre par équipes.

« C'était des Jeux mémorables. On était présents sur toutes les épreuves, dans les échappées. On a bien débuté avec la médaille d'or d'Alexandre (Mayer) dans la course en ligne et à partir de là, on était motivé à bloc et dans chaque épreuve, les médailles tombaient. C'était assez incroyable. Même dans le relais mixte, nous les garçons n'avons terminé qu'à une dizaine de secondes derrière les deux grandes nations que sont l'Afrique du Sud et l'Érythrée. On ne s'y attendait pas. Je pense que notre prestation a surpris plus d'un. Nous avons eu deux courses de préparation de haut niveau avant les Jeux, le Tour de Sharjah et le Tour du Rwanda et là, il faut remercier la fédération pour tout ce qu'elle a fait pour nous », a confié Christopher Lagane.

La cycliste Raphaëlle Lamusse qui reçoit un bouquet des mains du ministre Stephan Toussaint est rentrée au pays dimanche 17 mars.

« Pour mes premiers Jeux d'Afrique, j'ai vécu une très belle expérience d'autant qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. On savait que l'on pouvait ramener quelques médailles mais certainement autant que cela ! Avec sa médaille d'or dans la course en ligne, Alexandre (Mayer) nous a vraiment lancés. Cela restera un souvenir inoubliable car j'étais avec lui dans l'échappée et j'ai fait 110 km devant avant de lâcher dans le dernier tour. On avait des adversaires très forts notamment Merhawi Kudus de l'Érythrée qui évoluait jusqu'à la saison dernière sur le World Tour. De plus, les conditions étaient difficiles car toutes les épreuves ont été disputées par une grosse chaleur », a fait ressortir, pour sa part, Hanson Matombé.

Stephan Toussaint s'est dit « très satisfait de la performance mauricienne aux Jeux d'Afrique. » « Nous faisons mieux qu'en 2019. Mais au-delà du nombre de médailles, il y a la qualité des résultats. Il y a certaines disciplines comme le cyclisme et l'haltérophilie, qui réalisent des performances historiques. Je dois préciser que mon ministère a investi la somme de Rs 13 millions dans la participation à ces Jeux. Nous avons eu l'aide du Club Maurice et de certains sponsors que je remercie énormément », a-t-il souligné.